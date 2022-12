Coupe du monde 2022 : Après la victoire contre la France, Messi est-il le plus grand joueur de l’histoire ?

La rédaction

Lionel Messi écrit un peu plus sa légende. Vainqueur de la France en finale du Mondial, l'international argentin a écrit une nouvelle page de son histoire. A 35 ans, il s'affirme un peu plus comme une icône de ce sport aux côtés d'autres grands noms comme Pelé ou Cristiano Ronaldo, pour ne citer qu'eux. Mais selon vous, est-il le GOAT après cette victoire ?

A 35 ans, Lionel Messi a mis la main sur le dernier trophée qui manquait à son palmarès, la plus prestigieuse aussi. Vainqueur de l'équipe de France ce dimanche (3-3, 4-2 t.a.b), l'international argentin a remporté le Mondial, son dernier puisqu'il a déjà annoncé qu'il ne serait pas présent lors de la prochaine édition. Une délivrance pour Messi, qui a exprimé sa joie au micro de la presse argentine.

Coupe du monde 2022 : Enfin sacré au Qatar, Messi reçoit un message de Neymar https://t.co/86ouVrdl7s pic.twitter.com/drPTuwgVqf — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

« Merci à Dieu de m'avoir tout donné »

« C'est fou que ça se soit passé comme ça. Je la voulais très fort. Je savais que Dieu allait me la donner, j'avais un pressentiment que ça allait se passer comme ça. Maintenant il faut profiter. C'est de la folie. Cela s'est fait désirer mais c'est la plus belle chose qui soit. C'est magnifique, je l'ai tellement souhaité. On a beaucoup souffert mais on l'a eue. J'ai hâte d'arriver en Argentine pour voir la folie là-bas. Bien sûr que je voulais terminer ma carrière avec ça, je ne peux rien demander de plus. Merci à Dieu de m'avoir tout donné. Pratiquement clôturer ma carrière ainsi, c'est impressionnant » a déclaré le joueur du PSG dans un entretien accordé à TYC Sports.

Messi meilleur joueur du tournoi

Auteur d'un doublé ce dimanche, Lionel Messi ne termine pas meilleur marqueur du tournoi, mais a été nommé meilleur joueur du tournoi. Véritable patron de cette équipe argentine, le vétéran a prouvé qu'il était bien présent, alors qu'il était passé proche de prendre sa retraite internationale après sa défaite en finale de la Copa America 2016 face au Chili.

Un palmarès XXL en club et en sélection

Surtout, ce trophée est un argument supplémentaire pour le titre de plus grand joueur de l'histoire, face à des pointures comme Pelé ou Cristiano Ronaldo. Passé par le FC Barcelone et aujourd'hui au PSG, il a gagné partout où il est passé. Vainqueur déjà de la Copa America en 2021, Lionel Messi a également tout remporté en sélection. Septuple Ballon d'Or, il n'a pas encore terminé d'écrire sa légende puisqu'il devrait continuer encore à jouer avec son club, mais aussi pendant quelques mois avec sa sélection.



