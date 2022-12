Coupe du monde 2022 : Les notes de la France contre l'Argentine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France ne remportera pas de troisième étoile. Les hommes de Didier Deschamps sont passés à côté de leur première mi-temps avant de revenir au score. Lionel Messi pensait doucher les espoirs des Bleus en inscrivant un troisième but durant les prolongations, mais Kylian Mbappé a sauvé la patrie (3-3). Les tirs au but ont tourné à l'avantage de l'Albicéleste. Voici les notes des Bleus.