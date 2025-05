Coup de théâtre pour un énorme projet du PSG ?

Alexis Brunet

Depuis quelques temps, le PSG a plusieurs fois affiché sa volonté de quitter le Parc des princes. Le club de la capitale souhaite se construire un nouveau stade plus grand aux environs de Paris et certains projets sont même très avancés. Toutefois, le champion de France pourrait encore faire marche arrière, pour des raisons politiques.

Depuis 1973, le PSG évolue au Parc des princes, mais cette époque pourrait prendre fin bientôt. Le club de la capitale est de plus en plus proche de quitter son stade, car la mairie de Paris ne souhaite pas le vendre, alors que Nasser Al-Khelaïfi voulait l’acquérir pour y faire des travaux et notamment un agrandissement.

Le PSG à Poissy ou Massy ?

Le PSG a donc commencé à chercher un terrain pour y construire son futur stade et, d’après les informations de L’Équipe, deux villes sont encore en concurrence pour attirer ce projet XXL. Le club de la capitale hésiterait encore entre Massy et Poissy. Le champion de France se veut encore prudent sur le sujet, mais une annonce pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Un avenir encore possible au Parc des princes ?

Les chances de voir rester le PSG au Parc des princes sont donc minimes, mais il y aurait toutefois toujours une possibilité. C’est notamment ce qu’entend la députée socialiste et candidate à la mairie de Paris, Marion Waller, qui a confié une petite indiscrétion au Parisien. « Ils attendent aussi de voir comment va évoluer la situation (politique). » Reste à voir si les élections municipales de 2026 arriveront à tout changer.