«Comment les flics vont l’attraper...» : Le procès très attendu par Daniel Riolo

Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme disparue en 2020, s'est ouvert ce lundi, captivant l'attention du public et des médias. Parmi les passionnés, Daniel Riolo, figure de l’After Foot sur RMC, exprime son intérêt pour cette affaire médiatisée et pour les faits divers en général, comme bon nombre de Français.
C'est une affaire qui secoue la France depuis près de cinq ans. Soupçonné du meurtre de sa femme Delphine Jubillar, disparue en décembre 2020, le procès de Cédric Jubillar s'est ouvert ce lundi 22 septembre devant la cour d'assis du Tarn. Une affaire largement médiatisée qui passionne bon nombre de Français, y compris Daniel Riolo, l’éditorialiste star de l’After Foot.
Daniel Riolo « adore » les faits divers
Présent dans l’émission Estelle Midi ce lundi, le journaliste a reconnu suivre l’affaire de près. « Absolument. Moi, depuis l’affaire du petit Greg (Grégory), tous les faits divers de ce genre ça, j’adore ça. J’adore ça car ça nous sort un peu de notre normalité, ou de ce que l’on estime être la normalité d’une vie classique. On bascule, on est comme devant un livre, ou un film, les enquêtes policières passionnent énormément de gens », reconnaît Daniel Riolo.
« On en saura encore plus bientôt »
« Là, on se demande comment les flics vont l’attraper, et ce qui a de plus formidable, pour l’instant on sait déjà beaucoup de choses car on a des journalistes très au fait de ce genre de choses et qui le racontent bien, mais on en saura encore plus bientôt, car après la police nous dira comment elle a enquêté, comment elle a essayé de proposer au jury ce faisceau d’indices, je suis déjà dans la suite », poursuit le journaliste. La cour a quatre semaines pour percer le mystère de cette affaire, le verdict étant rendu le vendredi 17 octobre.