«Comment les flics vont l’attraper...» : Le procès très attendu par Daniel Riolo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme disparue en 2020, s'est ouvert ce lundi, captivant l'attention du public et des médias. Parmi les passionnés, Daniel Riolo, figure de l’After Foot sur RMC, exprime son intérêt pour cette affaire médiatisée et pour les faits divers en général, comme bon nombre de Français.

C'est une affaire qui secoue la France depuis près de cinq ans. Soupçonné du meurtre de sa femme Delphine Jubillar, disparue en décembre 2020, le procès de Cédric Jubillar s'est ouvert ce lundi 22 septembre devant la cour d'assis du Tarn. Une affaire largement médiatisée qui passionne bon nombre de Français, y compris Daniel Riolo, l’éditorialiste star de l’After Foot.

Daniel Riolo « adore » les faits divers Présent dans l’émission Estelle Midi ce lundi, le journaliste a reconnu suivre l’affaire de près. « Absolument. Moi, depuis l’affaire du petit Greg (Grégory), tous les faits divers de ce genre ça, j’adore ça. J’adore ça car ça nous sort un peu de notre normalité, ou de ce que l’on estime être la normalité d’une vie classique. On bascule, on est comme devant un livre, ou un film, les enquêtes policières passionnent énormément de gens », reconnaît Daniel Riolo.