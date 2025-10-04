Clash avec Messi, il craque en public !

Amadou Diawara

Ce mercredi, l'Inter Miami s'est incliné face à Chicago Fire à domicile. Lors de la rencontre, Javier Mascherano et Lionel Messi ont eu une conversation très animée. Si certains ont cru voir la Pulga engueuler son entraineur, ce dernier nie en bloc. En effet, Javier Mascherano affirme qu'ils ont eu un simple échange sur la tactique à adopter.

L'Inter Miami s'est frotté à Chicago Fire en MLS ce mercredi. Malheureusement pour la bande à Lionel Messi, elle s'est inclinée 5-3 au Lockhart Stadium.

Inter Miami : Messi a engueulé Mascherano ? Lors de la rencontre entre l'Inter Miami et Chicago Fire, Javier Mascherano et Lionel Messi ont eu un échange très animé. Si certains y ont vu un accrochage, au cours duquel la Pulga s'en prenait à son entraineur, il n'en serait rien. Du moins, c'est ce qu'affirme Javier Mascherano.