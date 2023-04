C'est terminé pour Cristiano Ronaldo et Messi, la grosse annonce

Arnaud De Kanel

Après presque 15 années de domination sur la planète football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se rapprochent de la fin. Depuis plusieurs années, de nombreux joueurs sont cités pour leur succéder mais personne n'y parvient. Mais avec l'émergence de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland, la relève est assurée comme l'estime Marc Libbra qui s'est confié pour Le 10 Sport.

L'hégémonie Lionel Messi-Cristiano Ronaldo touche à sa fin. Désormais, c'est un duel entre Erling Haaland et Kylian Mbappé qui se profile pour les prochaines années. Dans un entretien accordé au 10sport.com, Marc Libbra estime que la jeune garde est prête à succéder aux deux extraterrestres.

«Ils seront seuls sur leur planète»

« Haaland et Mbappé ? Les deux sont stratosphériques ! Mbappé, oui, c’est gigantesque aussi. Avec deux ans de plus. Un petit écart d’âge, comme l’avaient Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. On se demandait qui allait pouvoir succéder à ces deux monstres, maintenant on a la réponse. Après le duel Messi/Ronaldo, on va avoir Mbappé/Haaland. Ils seront seuls sur leur planète, à nous faire vibrer. Et ils vont se tirer la bourre, ça va être exceptionnel », a déclaré Marc Libbra. Malgré tout, il ne manque pas de souligner les difficultés que rencontrera le Norvégien avec sa sélection, ce qui pourrait lui coûter le Ballon d'Or notamment. Mais il voit de nombreux signes positifs et loin d'être anodins dans son duel à distance avec Mbappé.

«On pensait avoir vécu un truc de fou avec Messi contre Cristiano Ronaldo mais Mbappé / Haaland prennent le relai»