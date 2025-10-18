C’est confirmé, retour de folie avant le PSG !

Alexis Brunet

Mardi 21 octobre, le PSG affronte le Bayer Leverkusen pour son troisième match de la saison en Ligue des champions. Le club allemand pourra notamment compter sur Martin Terrier, qui a fait son retour face à Mayence ce samedi (4-3), après une absence longue de neuf mois. Un retour réussi, puisque l’ancien Rennais a inscrit le quatrième but de son équipe.

Après l’Atalanta Bergame et le FC Barcelone, c’est un club allemand que le PSG s’apprête à affronter en Ligue des champions. Mardi soir, le club de la capitale se rendra sur la pelouse du Bayer Leverkusen et souhaitera signer une troisième victoire de suite dans son début de campagne européenne.

Martin Terrier a fait son grand retour Avant d’affronter le PSG, le Bayer Leverkusen se déplaçait sur la pelouse de Mayence pour la septième journée de Bundesliga ce samedi. Les hommes de Kasper Hjulmand se sont imposés 4-3 et c’est en partie grâce à Martin Terrier. Éloigné des terrains depuis neuf mois à cause d’une blessure au tendon d’Achille, l’ancien Rennais a fait son grand retour à la compétition ce samedi et il a inscrit un but seulement huit minutes après son entrée sur la pelouse.