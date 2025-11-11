Canal+ : Pierre Ménès annonce des contacts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a quitté Canal+ en 2021, Pierre Ménès a plusieurs fois manifesté sa déception face aux comportements de ses anciens collègues. Toutefois, l'ancien journaliste assure qu'il est toujours en contact avec Laurent Paganelli, visage emblématique de la chaîne cryptée.

Présent sur Canal+ entre 2010 et 2021, Pierre Ménès avait du quitter son poste après les accusation d'agressions sexuelles dont il faisait l'objet. Depuis son départ, l'ancien journaliste a plusieurs fois manifesté sa déception face au comportement de certains de ses anciens collègues à son égard. En revanche, Pierre Ménès assure qu'il est toujours en contact avec Laurent Paganelli, visage emblématique de Canal+.

Pierre Ménès en contact avec Paganelli « La dernière fois que j’ai eu ‘Paga’ au téléphone, c’était pour son anniversaire (20 octobre). Ça reste la personne de Canal avec laquelle j’ai le plus de contacts. Il ne m’a pas fait part de sa contrariété par rapport à ça », lâche-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.