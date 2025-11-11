Canal+ : Pierre Ménès annonce des contacts !

Alors qu'il a quitté Canal+ en 2021, Pierre Ménès a plusieurs fois manifesté sa déception face aux comportements de ses anciens collègues. Toutefois, l'ancien journaliste assure qu'il est toujours en contact avec Laurent Paganelli, visage emblématique de la chaîne cryptée.
Présent sur Canal+ entre 2010 et 2021, Pierre Ménès avait du quitter son poste après les accusation d'agressions sexuelles dont il faisait l'objet. Depuis son départ, l'ancien journaliste a plusieurs fois manifesté sa déception face au comportement de certains de ses anciens collègues à son égard. En revanche, Pierre Ménès assure qu'il est toujours en contact avec Laurent Paganelli, visage emblématique de Canal+.
Pierre Ménès en contact avec Paganelli
« La dernière fois que j’ai eu ‘Paga’ au téléphone, c’était pour son anniversaire (20 octobre). Ça reste la personne de Canal avec laquelle j’ai le plus de contacts. Il ne m’a pas fait part de sa contrariété par rapport à ça », lâche-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
« Effectivement, il y a notamment Margot Dumont qui est maintenant très présente sur les matchs de Coupe d’Europe et qui a l’avantage de parler des langues étrangères ce qui, il faut le reconnaître, n’est pas le cas de ‘Paga’ », ajoute Pierre Ménès.