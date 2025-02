Canal + - Ligue 1 : Un «scandale» est dénoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Canal+ n’a pas digéré la décision de la LFP de ne pas revoir à la baisse la note pour le cycle 2021-2024 des Droits TV, payés au prix fort par la chaîne cryptée pour deux matches (332 millions par saison) alors qu’Amazon Prime Video avait raflé les huit autres rencontres pour 250 millions d’euros après le fiasco Mediapro. Un scandale aux yeux de Pierre Ménès.

Cette saison, DAZN et beIN Sports se partagent les droits de la Ligue 1, une répartition loin de convaincre les supporters français, une partie conséquente d’entre eux se tournant vers le piratage ou délaissant carrément le Championnat. Diffuseur historique, Canal+ avait fait l’impasse sur les droits TV après son conflit avec la LFP, qui avait refusé de faire une ristourne à la chaîne cryptée pour la diffusion de ses deux rencontres sur la période 2021-2024, et ce alors qu’Amazon Prime Video avait récupéré les droits des huit autres matches au rabais après l’échec Mediapro. Ce que n’a toujours pas digéré Pierre Ménès.

« Canal a été scandaleusement snobé par la Ligue »

« Canal a été scandaleusement snobé par la Ligue. Ils ont fait d’autres choix et ont investi massivement avec 480M€ pour les compétitions européennes, c’est à dire plus que ce que l’ensemble de la Ligue 1 rapporte. Et l’argent de Canal, c’est l’argent des abonnés, dont le rugby. Et si tu avais le foot en prime time et le rugby le même soir, ce serait un peu problématique. C’est un peu ça le souci, Canal a mis son argent ailleurs. Et pour que Canal remette sur argent sur la Ligue 1, il va falloir qu’il se passe des choses et notamment de direction. Je pense qu’entre Labrune et Maxime Saada, le point de non-retour est atteint depuis un moment », confie Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

« J’aimerais que le foot soit de retour à Canal »

Pour autant, l’ancien chroniqueur de Canal+ affiche encore le rêve de voir la chaîne cryptée récupérer les droits de la Ligue 1 : « Si j’étais patron de la LFP ? Ma première mesure serait de prendre rendez-vous avec Vincent Bolloré et Maxime Saada et de voir ce qu’il est possible de faire pour que le championnat de France de Ligue 1 revienne sur Canal + avec des moyens raisonnables, mais des vrais moyens. Sachant que Canal + a fait de lourds investissements par ailleurs parce qu’il n’avait plus la Ligue 1, mais j’ai du mal à croire que ce produit n’intéresse plus du tout Canal. Moi je ne suis plus à Canal aujourd’hui et je n’ai plus d’intérêt à dire, mais j’aimerais que le foot soit de retour à Canal ».