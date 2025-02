Zinedine Zidane à Marseille, la confirmation

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, Zinedine Zidane a été aperçu du côté de Marseille. Une présence de la légende française sur la Canebière qui en a alors affolé plus d'un. Mais pourquoi Zizou se trouvait-il là ? La raison de la visite du natif de La Castellane a été confirmée et on sait donc désormais pourquoi.

Originaire de Marseille, Zinedine Zidane n'a jamais joué pour l'OM. Les fans du club phocéen n'ont pourtant qu'un seul rêve : le voir défendre les couleurs olympiennes. Alors que le nom de Zizou a déjà circulé pour devenir entraîneur de l'OM, la moindre apparition de Zidane dans la cité phocéenne fait énormément parler. Ça a encore été le cas ces dernières heures.

Zidane était à Marseille

Ce lundi, sur les réseaux sociaux, certains se sont affolés en annonçant la présence de Zinedine Zidane à Marseille. L'ancien joueur du Real Madrid a ainsi été aperçu du côté de La Castellane. Actu.fr le confirme, Zidane était bel et bien du côté de la cité phocéenne ces dernières heures. Mais pour quelle raison ? Elle a été dévoilée.

La raison de la visite

Ainsi, si Zinedine Zidane était à Marseille, c'était pour la bonne cause. En effet, le Marseilais était venu soutenir les participants au tournoi Impulstar. De plus, Zizou a également participé à une distribution de produits Adidas, son sponsor, pour les habitants du quartier. Voilà donc pourquoi Zidane était là !