Les plus gros fiascos de la CAN 2024 !

Amadou Diawara

Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations vient de se terminer. Lors des trois premiers matchs de cette compétition, les grosses cylindrées ont eu beaucoup de mal à honorer leur rang et assoir leur domination. D'ailleurs, le Ghana, la Tunisie et l'Algérie sont déjà éliminés de la CAN.

Trois grosses cylindrées de la Coupe d'Afrique des Nations ne disputeront pas les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, le Ghana, la Tunisie et l'Algérie n'ont pas réussi à composter leur billet pour la phase à éliminations directes de la compétition organisée en Côte d'Ivoire.

Mercato - PSG : Une offre de 50M€ va partir ! https://t.co/8EQxWNTxpw pic.twitter.com/FEpYv4sxsW — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Le Ghana est tombé contre le Cap-Vert

Tombé dans le groupe B, le Ghana a perdu dès son premier match contre le Cap-Vert (1-2), avant de faire match nul contre l'Egypte (2-2) et le Mozambique (2-2). Avec seulement deux points, les Black Stars ont terminé à la troisième place de leur poule. Alors qu'ils ne font pas partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour, ils sont donc éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations.

L'Algérie battue par la Mauritanie

Figurant dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, l'Algérie a hérité d'un tirage clément à la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré tout, les Fennecs ont terminé à la dernière place de leur poule avec seulement deux points. En effet, la bande à Riyad Mahrez a été tenue en échec par l'Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2), avant de s'incliner contre la Mauritanie (1-0).

La Tunisie surprise par la Namibie

La Tunisie a été placé dans le groupe E avec le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Si cette poule était la plus serrée de la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles de Carthage partaient tout de même favoris, ayant disputé la dernière Coupe du Monde. Toutefois, la Tunisie a sombré lors du premier tour de la CAN. En effet, elle a terminé dernière du groupe E avec deux points, ayant perdu contre la Namibie (1-0), avant de finir dos à dos avec le Mali (1-1) et l'Afrique du Sud (0-0).

La Côte d'Ivoire corrigée par la Guinée équatoriale