CAN 2024 : Incroyable, une sélection se met en grève pour 9000 euros !

Comme la Guinée Équatoriale, qui sera son adversaire en 1/8ème de finale, la Guinée est parvenue à accéder à la phase à élimination directe de cette Coupe d’Afrique des nations 2024 en intégrant le cercle des meilleurs troisièmes de la phase de poule. Dimanche, la Syli national jouera sa survie dans cette compétition, mais s’est mise en grève d’entraînement jeudi en raison de la non réception de la prime de qualification de la phase de groupe.

La Guinée a validé son ticket pour les 1/8èmes de finale de cette édition 2024 de la Coupe d’Afrique des nations. En effet, la Syli national a récolté 4 points et a terminé troisième derrière le Cameroun et le Sénégal. Finissant dans les quatre meilleurs troisièmes de la compétition, la Guinée sera opposée à la Guinée Équatoriale dimanche à 18h pour une qualification en 1/4 de finale de la CAN.

Jeudi, la sélection guinéenne a fait grève pour promesse financière non tenue

Pour autant, Serhou Guirassy et ses coéquipiers n’ont pas entamé une préparation idéale pour ce rendez-vous. Et pour cause, 100% Foot a révélé que la séance d’entraînement programmée jeudi a été annulée en raison d’une promesse non tenue dans les délais par la fédération guinéenne. RMC Sport a confirmé l’information avancée par le média : la prime de qualification pour les 1/8èmes de finale manque toujours à l’appel.

Clap de fin samedi pour la grève avec le versement de la prime ?

Jeudi, afin de calmer les esprits de tout le groupe du sélectionneur Kaba Diawara, un membre du ministère guinéen s’est déplacé en Côte d’Ivoire avec pour motivation de promettre un retour samedi avec les 9200 euros convenus par joueur pour cette qualification pour la phase à élimination directe de la CAN. Reste à savoir quelle tournure prendra ce feuilleton à présent.