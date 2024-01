La Côte d’Ivoire a besoin d’un prêt en urgence pour finir la CAN 2024

Thibault Morlain

A domicile, la Côte d’Ivoire a eu très chaud, mais finalement, les Eléphants seront bien au rendez-vous des huitièmes de finale. Alors que la bande à Serge Aurier sera opposée au Sénégal lundi, la question est de savoir qui sera sur le banc de touche. En effet, alors que la Côte d’Ivoire a galéré pour se qualifier, Jean-Louis Gasset a quitté ses fonctions au milieu de la compétition. Et voilà qu’un coup improbable est tenté pour terminer la CAN.

La CAN 2024 est complètement folle. Alors que ce tournoi se déroule actuellement en Côte d’Ivoire, de grosses nations sont déjà au tapis avec bien évidemment l’Algérie. A domicile, les Eléphants ont eux évité l’humiliation, réussissant à se qualifier, dans la douleur, pour les huitièmes de finale. Mais face au Sénégal, il n’y aura pas Jean-Louis Gasset sur le banc de touche. Si l’ancien adjoint de Laurent Blanc avait débuté la CAN à la tête de la Côte d’Ivoire, il n’est désormais plus en fonction.

CAN 2024 : Après la honte, le Maroc va briller ? https://t.co/lQVi0mpC1W pic.twitter.com/yDuhpuz14e — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

La Côte d’Ivoire veut… Hervé Renard

A quelques jours du huitième de finale face au Sénégal, la Côte d’Ivoire s’est lancée dans une course contre la montre pour trouver un nouvel entraîneur. Et selon les informations de L’Equipe , la Fédération ivoirienne tenterait une opération complètement folle. L’idée serait alors de faire revenir Hervé Renard, déjà passé par le poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire, afin de terminer la compétition avec lui aux commandes. Pour rappel, Renard est l’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine avec qui il vise les Jeux Olympiques à l’été.

Un prêt jusqu’à la fin de la CAN ?

Pour autant, comme le précise le quotidien sportif, la Côte d’Ivoire ne veut pas voler Hervé Renard à la FFF. L’objectif serait plutôt d’obtenir le prêt de l’entraîneur de 55 ans jusqu’à la fin de la CAN. Les Eléphants sont d’ailleurs déjà passés à l’action puisque la fédération ivoirienne a contacté la FFF. On attend donc maintenant la réponse de coup incroyable tenté avec Hervé Renard, en attendant, c’est Emerse Faé qui assure l’intérim pour la Côte d’Ivoire.