CAN 2024 : Ces stars vont vous en mettre plein la vue !

Amadou Diawara

Ce samedi, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné en Côte d'Ivoire. Lors de cette compétition, de nombreuses stars seront de la partie. En effet, on peut citer : Victor Osimhen (Nigeria), Mohamed Salah (Egypte), Kalidou Koulibaly (Sénégal), Sadio Mané (Sénégal), Naby Keita (Guinée), Vincent Aboubacar (Cameroun), Riyad Mahrez (Algérie), Achraf Hakimi (Maroc), Hakim Ziyech (Maroc) et Sofyan Amrabat (Maroc).

A partir de ce samedi, 24 sélections se disputerons la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie.

Osimhen, Salah et Mané seront à la CAN

Lors de cette CAN 2024, de nombreuses stars seront au rendez-vous pour porter leur équipe et tenter de remporter la compétition. De retour de blessure depuis peu, Victor Osimhen fait partie du groupe du Nigeria. L'attaquant du Napoli aura à cœur de mener les Super Eagles le plus loin possible. Concernant l'Egypte, la superstar n'est autre que Mohamed Salah, qui défend les couleurs de Liverpool en club.

CAN 2024 : Un drame a été évité de justesse https://t.co/wQ4KCM05Nh pic.twitter.com/c7vpDqN7xb — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Trois stars au Maroc