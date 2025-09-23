Ballon d'Or - Lamine Yamal : Le gros tacle envoyé en direct !

Amadou Diawara

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, Lamine Yamal s'est classé deuxième, derrière Ousmane Dembélé. Agacé par les résultats des votes, Mounir Nasraoui a dénoncé un scandale. Interrogé sur la sortie du père de Lamine Yamal, Ricardo Reyes - journaliste chez Radio Marca - a poussé un coup de gueule.

Après avoir soulevé le trophée Kopa (meilleur jeune) ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, Lamine Yamal a vu Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or. Ce qui a fait exploser son père, Mounir Nasraoui.

«Lamine Yamal n'a pas de rival» Alors que Lamine Yamal a été classé deuxième au Ballon d'Or 2025, Mounir Nasraoui s'est emporté. « L'année prochaine, il sera à nous. Je ne dirais pas que c'est un vol, mais c'est un préjudice moral à un être humain. Parce que je crois que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. De loin... et de très loin. Pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde, il n'a pas de rival. C'est Lamine Yamal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. L'année prochaine, il sera le Ballon d'or espagnol », a pesté le père de Lamine Yamal au micro d'El Chiringuito.