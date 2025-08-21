Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce jeudi, Jules Koundé était présent face aux médias à Barcelone afin de communiquer sur sa prolongation de contrat au sein du club culé jusqu’en 2030. L’occasion pour un journaliste de l’interroger sur le Ballon d’or qu’il donne à Lamine Yamal… et non à Ousmane Dembélé, son coéquipier en équipe de France !

Le 22 septembre 2025 pourrait être le jour de consécration pour Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG a été déterminant dans le triplé national du club parisien la saison dernière ainsi que les sacres du Paris Saint-Germain en Ligue des champions et en Supercoupe d’Europe. Auteur de 35 buts toutes compétitions confondues avec les distinctions de meilleur joueur de la C1 ainsi que de la Ligue 1, Dembélé semble être le prétendant naturel au Ballon d’or.

Koundé tourne le dos à Dembélé ? : «Yamal Ballon d’or ? Tu me mets dans une situation délicate, mais je pense qu'il le mérite» Cependant, Ousmane Dembélé ne fait pas l’unanimité. Beaucoup d’observateurs votent pour Lamine Yamal, qualifié de meilleur joueur du monde du haut de ses 18 ans. Le numéro 10 du FC Barcelone mérite d’ailleurs le Ballon d’or d’après Jules Koundé, son coéquipier au Barça et compère d’Ousmane Dembélé en équipe de France. « Lamine Yamal Ballon d’or ? Tu me mets dans une situation délicate, mais je pense qu'il le mérite ».