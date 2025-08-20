PSG : «Yamal va écrire l’histoire», Ousmane Dembélé menacé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 22 septembre prochain, la traditionnelle cérémonie du Ballon d’or se déroulera au Théâtre du Châtelet à Paris. L’occasion pour Ousmane Dembélé d’être couronné meilleur joueur du monde de la saison ? Lamine Yamal pourrait lui réserver une mauvaise surprise selon Marcus Rashford, son nouveau compère d’attaque au FC Barcelone.

« Ousmane Ballon d’or, Ousmane Ballon d’or ». Lors des célébrations au Parc des princes pour le sacre en Ligue des champions, DJ Snake entonnait cet air devant les milliers de supporters du PSG le lendemain de la folle soirée à Munich (5-0 contre l’Inter). Cependant, bien que Dembélé soit favori à la récompense suprême, Lamine Yamal va lui poser quelques problèmes dans les votes.

«S'il ne le gagne pas cette année, il le gagnera à l'avenir» C’est du moins le ressenti du nouveau coéquipier de Lamine Yamal au FC Barcelone. « Yamal peut-il gagner le Ballon d'Or ? Oui, certainement. S'il ne le gagne pas cette année, il le gagnera à l'avenir. Dembélé, Raphinha, ils le méritent tous. C'est difficile d'en choisir un, mais ils sont tous matures et ont eu une saison fantastique. Lamine est tellement jeune, c'est qu'il le gagnera ». a confié Marcus Rashford lors d’un entretien accordé à SPORT.