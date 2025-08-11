Lamine Yamal - Lionel Messi : Il s’enflamme totalement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré, à seulement 18 ans, comme l’une des pépites du football mondial, Lamine Yamal est souvent comparé à la légende Léo Messi. Formé au FC Barcelone tout comme l’Argentin, l’international Espagnol pourrait lui aussi dominer le football dans les prochaines années. C’est en tout cas ce qu’estime Cesc Fabregas, aujourd’hui sur le banc de Côme.

Pour beaucoup, il est son digne héritier. Champion d’Europe à 17 ans, figurant parmi les favoris du Ballon d’Or à seulement 18 ans, Lamine Yamal a tout pour rappeler Lionel Messi. Ayant récemment récupéré le numéro 10 au FC Barcelone, l’ailier droit marche sur les traces de Léo, et pourrait lui aussi asseoir sa domination sur le Ballon d’Or dans les années à venir à en croire les dires de Cesc Fabregas.

« Il pourrait aussi atteindre ce niveau de domination » « Le seul joueur que j’ai vu et qui méritait d’avoir le Ballon d’Or chaque année c’était Léo Messi. Pour l’instant, Lamine Yamal n’est peut-être pas encore là, mais je pense que s’il continue à ce niveau-là et à progresser, il pourrait aussi atteindre ce niveau de domination au palmarès de ce trophée », a ainsi confié l’actuel entraîneur de Côme en conférence de presse ce dimanche.