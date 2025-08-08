Dopage : La sanction tombe pour Lamine Yamal !

Pierrick Levallet

Le Comité de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a rendu son verdict pour le FC Barcelone. Après le match retour de Ligue des champions contre l’Inter, Lamine Yamal n’avait notamment pas respecté les instructions de l'agent de contrôle antidopage. Le phénomène de 18 ans connait désormais sa sanction.

Le match retour de la Ligue des champions contre l’Inter aura fait des dégâts au FC Barcelone. En plus de manquer la finale de la prestigieuse compétition européenne contre le PSG, le club catalan s’est retrouvé dans le collimateur du Comité de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA. Lamine Yamal a notamment été sanctionné par ce dernier.

Lamine Yamal écope d'une amende ! Comme le rapporte AS, le phénomène du FC Barcelone n’avait pas respecté les instructions de l'agent de contrôle antidopage. Lamine Yamal a ainsi écopé d’une amende de 5 000€ pour « ne pas s'être présenté immédiatement au poste de contrôle antidopage, article 21.10 (a) du règlement antidopage de l'UEFA ».