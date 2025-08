Lamine Yamal : Son histoire d'amour avec une star révélée ?

Au cours des dernières semaines, Lamine Yamal a vu sa vie privée être étalée dans la presse people espagnole. La star du FC Barcelone a ainsi énormément fait parler d'elle suite à différentes liaisons. Et voilà que ce n'est pas terminé. En effet, de l'autre côté des Pyrénées, le début d'une romance entre Yamal et une star de la chanson a ainsi été révélée.

C'est le journaliste Javi de Hoyos qui a révélé au grand jour cette histoire d'amour naissante entre Lamine Yamal et Nicki Nicole . Dans des propos rapportés par Marca, il a alors fait savoir à propos de la star du FC Barcelone : « J'ai reçu une information d'une source en qui j'ai une grande confiance, une fille qui ne manque jamais de me donner des informations. Elle m'a dit qu'ils ne se sont pas vus à la fête d'anniversaire de Lamine, même s'ils ont beaucoup flirté... C'était le 24 juillet. Ils sont allés dans une boite de nuit sur la plage et c'est là qu'ils se sont vus et sont partis ensemble à 4 heures du matin ».

« En dehors du centre d’entraînement, je profite de ma vie »

Désormais, le moindre fait et geste de Lamine Yamal est épié, ce qui a d'ailleurs valu à la star du FC Barcelone de très nombreuses critiques. Une situation à propos de laquelle Yamal avait répondu, faisant savoir : « La critique et le compliment, si cela ne vient pas de ma famille, ça ne m’intéresse pas. Je ne suis pas déprimé si on me critique et je ne suis pas aux anges quand on me complimente. Je joue pour le FC Barcelone, mais quand je suis en dehors du centre d’entraînement, je profite de ma vie ».