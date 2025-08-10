Lamine Yamal : Les adieux déchirants

À 18 ans, Lamine Yamal continue d’écrire son histoire avec le FC Barcelone… mais il vient de dire au revoir à l’un de ses repères. Le départ d’Iñigo Martínez, officialisé pour un contrat de deux saisons à Al-Nassr en Arabie saoudite, a attristé le jeune ailier. Entre les deux joueurs, une véritable complicité s'était installée sur et en dehors du terrain.
Le transfert d’Iñigo Martínez vers Al-Nassr représente bien plus qu’un simple mouvement de mercato. Pour Hansi Flick et le FC Barcelone, c’est la perte d’un cadre, d’un joueur capable de stabiliser la défense et d’apporter sa précision dans les relances. Pour Lamine Yamal, c’est surtout la fin d’un duo complémentaire.
Un cadre s'envole pour l'Arabie Saoudite
En dehors du terrain, les deux hommes entretenaient une relation faite de respect et de soutien mutuel. Martínez (34 ans), avec son expérience et son calme, a souvent servi de guide au jeune international espagnol, lui prodiguant conseils et encouragements.
Le message de Yamal
Sur Instagram, Yamal a adressé à Martínez un court message : « Merci pour tout, mon capitaine ». Quelques mots qui résument un attachement sincère et une reconnaissance profonde. Si Barcelone perd un joueur clé, Yamal perd lui aussi un mentor, et devra désormais s’appuyer sur d’autres repères dans un effectif en pleine évolution.