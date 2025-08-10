Lamine Yamal : Les adieux déchirants

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 18 ans, Lamine Yamal continue d’écrire son histoire avec le FC Barcelone… mais il vient de dire au revoir à l’un de ses repères. Le départ d’Iñigo Martínez, officialisé pour un contrat de deux saisons à Al-Nassr en Arabie saoudite, a attristé le jeune ailier. Entre les deux joueurs, une véritable complicité s'était installée sur et en dehors du terrain.

Le transfert d’Iñigo Martínez vers Al-Nassr représente bien plus qu’un simple mouvement de mercato. Pour Hansi Flick et le FC Barcelone, c’est la perte d’un cadre, d’un joueur capable de stabiliser la défense et d’apporter sa précision dans les relances. Pour Lamine Yamal, c’est surtout la fin d’un duo complémentaire.

Un cadre s'envole pour l'Arabie Saoudite En dehors du terrain, les deux hommes entretenaient une relation faite de respect et de soutien mutuel. Martínez (34 ans), avec son expérience et son calme, a souvent servi de guide au jeune international espagnol, lui prodiguant conseils et encouragements.