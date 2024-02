Arabie saoudite : La femme de Ronaldo s'échappe

Jean de Teyssière

Dans le couple Ronaldo, les deux conjoints ont fêté leur anniversaire à quelques jours d'intervalle. Georgina Rodriguez a fêté ses 30 ans le 27 janvier dernier tandis que le quintuple Ballon d'Or a soufflé ses 39 bougies ce lundi 5 février. Si le couple se montre régulièrement ensemble sur leurs réseaux sociaux, la femme de Cristiano Ronaldo a décidé d'aller fêter ses 30 ans sans lui, puisqu'elle s'est envolée pour les Maldives le temps d'un week-end, avec trois de leurs cinq enfants.

En Arabie saoudite depuis maintenant plus d'un an, Cristiano Ronaldo semble s'être très bien accoutumé à sa nouvelle vie. Désormais âgé de 39 ans, la légende portugaise n'en finit plus d'affoler les compteurs, en marquant notamment 54 buts en 2023, faisant de lui le meilleur buteur de l'année, devant des pointures comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Mais ces derniers jours, il a dû se mettre un peu en retrait.

Ronaldo blessé...

En effet, le quintuple Ballon d'Or est blessé depuis quelques jours. L'absence du Portugais a même conduit son club, Al-Nassr, à annuler sa tournée en Chine. La nature de sa blessure n'a néanmoins pas été révélée. Une blessure qui a empêché Cristiano Ronaldo d'assister à un bel évènement.

...et privé de sa femme le jour de son anniversaire

Tandis que sa compagne, Georgina Rodriguez s'est envolée pour les Maldives pour fêter son trentième anniversaire, Cristiano Ronaldo est donc resté en Arabie saoudite pour se soigner. C'est donc sans lui, mais entourée des jumeaux, Mateo et Eva, sa fille, Alana Martina et d'autres proches qu'elle est allée fêter ça sur ce petit coin de paradis. Cristiano Ronaldo lui a tout de même réservé une surprise en lui offrant un immense bouquet de rose, accompagné d'une vidéo, diffusée sur un grand écran posé sur le sable fin.