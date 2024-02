Le pote de Messi vend la mèche pour son retour à Paris

Thibault Morlain

Joueur du PSG entre 2015 et 2022, Angel Di Maria aurait pu revenir à Paris dans les prochains mois. En effet, il était expliqué que l’Argentin pouvait jouer les Jeux Olympiques avec l’Albiceleste, notamment aux côtés de Lionel Messi, dont il est très proche. Néanmoins, cela ne sera pas le cas, Di Maria a été très clair à propos des Jeux Olympiques.

Alors que Kylian Mbappé a déjà fait savoir qu’il voulait jouer les Jeux Olympiques avec la France, d’autres stars du football pourraient être au rendez-vous à Paris en 2024. Concernant l’Argentine, il était question des présences d’Angel Di Maria et Lionel Messi. El Fideo a toutefois d’autres plans avec l’Albiceleste.

« J’ai pris la décision de m’arrêter à la Copa America »

Interrogé par TyC Sports sur une participation ou non aux Jeux Olympiques, Angel Di Maria a mis les choses au clair. L’actuel joueur de Benfica a alors assuré : « Etre aux JO 2024 à Paris ? Non. J’ai pris la décision de m’arrêter à la Copa America. Ça sera la dernière. J’ai choisi ce tournoi parce on a souffert de longues années en sélection et dès qu’on a gagné la Copa America, ça a été la joie et le bonheur ».

Quid de Messi aux JO ?

Angel Di Maria l’a confirmé, il arrêtera donc avec l’Argentine à l’issue de la prochaine Copa America. Il n’y aura pas de Jeux Olympiques pour El Fideo. Mais quid de Lionel Messi ? Ayant déjà remporté la médaille d’or en 2008, le joueur de l’Inter Miami est annoncé comme un candidat potentiel pour être sélectionné par Javier Mascherano, sélectionneur des espoirs argentins.