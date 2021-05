Manchester City : Le mea culpa d'Agüero après sa panenka ratée contre Chelsea !

Foot - Manchester City

Alors que Manchester City menait 1-0 face à Chelsea, Sergio Agüero a manqué une panenka sur penalty. Après la défaite des Citizens face aux Blues, El Kun a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux.

Manchester City devra encore patienter avant d'être sacré champion de Premier League. Alors qu'ils disputaient une rencontre décisive face à Chelsea ce samedi, les Citizens de Pep Guardiola se sont inclinés à l'Etihad Stadium (1-2). Et pourtant, le résultat aurait pu être tout autre. En effet, Sergio Agüero a manqué un penalty peu avant la mi-temps, alors que son équipe menait 1-0. Un raté qui a changé toute la physionomie de la partie, puisque les Blues de Thomas Tuchel ont totalement inversé la vapeur au retour des vestiaires. Alors qu'il a tenté une panenka sur son penalty arrêté par Edouard Mendy, Sergio Agüero a tenu à présenter ses excuses à son équipe, ainsi qu'aux supporters de Manchester City sur son compte Twitter . « Je tiens à m'excuser auprès de mes coéquipiers, du staff et des supporters pour avoir manqué le penalty. C'était une mauvaise décision et j'en assume l'entière responsabilité », a-t-il posté sur les réseaux sociaux. De son côté, Pep Guardiola n'en veut pas du tout à Sergio Agüero. « Si Sergio Agüero a été égoïste en tentant une panenka ? Il est égoïste parce qu'il rate son penalty. S'il marque, c'est un génie. C'est la réalité. Pour les penaltys, je dis toujours aux joueurs de prendre une décision, panenka, droite, gauche, court, ce que vous voulez, mais engagez-vous. Il était engagé, s'il l'a manqué, il l'a manqué. Tout le monde est déçu, mais le premier à être déçu, c'est lui, et vous le savez » , a expliqué le coach des Citizens en conférence de presse d'après-match.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility.