After Foot - RMC : Daniel Riolo proche de tout arrêter ?

Daniel Riolo est une figure de proue de la section sportive de RMC. Voix phare de l'After Foot, l'éditorialiste de RMC fête le 20ème anniversaire de l'émission et était l'invité des nuits du Cazarre enchaîné notamment dans le cadre de la promotion de son dernier livre : Le Football selon moi. Une information sur son départ de l'After y figure.

En 2006, Daniel Riolo fait son retour à RMC afin de participer à l'After Foot. La réputée émission de football diffusée chaque soir sur les ondes de la radio n'était pas le programme phare qu'il est dans le média aujourd'hui. D'ailleurs, pendant les nuits du Cazarre enchaîné vendredi, l'éditorialiste de RMC est revenu sur les débuts mouvementés de l'After. Une aventure qui, à ses yeux, n'aurait jamais pu durer si longtemps au vu des bâtons dans les roues que l'émission recevait pendant la deuxième partie des années 2000.

«J'ai failli partir en 2016, L'Equipe m'avait fait une belle proposition» Présent dans l'émission de Jean-Christophe Drouet et Julien Cazarre dans le cadre de la célébration des 20 ans de l'After Foot et la promotion du nouveau livre de son nouveau livre intitulé : Le Football selon moi, Daniel Riolo a raconté son départ avorté en 2016 pour L'Equipe notamment. Drouet a lu ce passage issu de l'ouvrage. « Je me suis rarement demandé comment vivrait l'After sans l'un de nous. J'ai failli partir en 2016, L'Equipe m'avait fait une belle proposition. Au printemps 2004, c'est RTL qui a voulu emporter l'After tout entier ».