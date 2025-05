After Foot : Après la polémique, Riolo annonce un retour sur RMC !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'After Foot, Daniel Riolo a teasé le retour prochain de Walid Acherchour sur les antennes du groupe RMC. Le chroniqueur de 31 ans avait pris ses distances avec l'émission après un débat polémique sur le voile dans le sport et la prise de parole de la députée Renaissance Caroline Yadan.

En avril dernier, l’After Foot s’était retrouvé dans une grosse polémique. L’émission s’était attirée les foudres de nombreux internautes en invitant Caroline Yadan pour discuter du voile dans le sport. Les paroles de la députée ont heurté les auditeurs, mais aussi certains membres de la station comme Walid Acherchour.

Le cri du cœur d'Acherchour

Après ce débat, le chroniqueur avait publié un long message dans lequel il annonçait vouloir prendre ses distances avec l’émission. « J’ai été heurté, comme beaucoup, par l’angle du débat. Je ne me retrouve pas dans ce type de passages avec une intervenante qui ne ciblait essentiellement qu’une religion avec véhémence » avait confié Acherchour.

« Walid ne va pas tarder à revenir »

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et Acherchour devrait prochainement retrouver son fauteuil de chroniqueur. « Walid ne va pas tarder à revenir, on ne cache pas rien, on est une famille, on dit les choses » a déclaré Daniel Riolo durant l’émission.