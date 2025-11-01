«Accro», il balance un secret sur une star du PSG !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des princes. Un match qui va donner lieu à des retrouvailles entre Joao Neves et Tiago Gouveia, qui sont tous les deux passés par le Benfica Lisbonne et qui sont de grands amis. En marge de cette rencontre, le Niçois a d’ailleurs fait quelques révélations sur les habitudes culinaires du Parisien.

À l’été 2024, Joao Neves a pris une grande décision : rejoindre le PSG. Le milieu de terrain était alors l’un des éléments les plus prometteurs à son poste et il s’est rapidement imposé comme un joueur de base de l’effectif de Luis Enrique, malgré son jeune âge.

« João était tellement accro aux sandwichs mixtes et aux lasagnes de supermarché… » Samedi soir, contre l’OGC Nice, Joao Neves a d’ailleurs de grandes chances d’être titulaire avec le PSG. Un match qui permettra au milieu de terrain de retrouver son ancien camarade du Benfica Lisbonne, Tiago Gouveia, qui a été prêté cet été à Nice. Avant cette rencontre, l’ailier droit s’est d’ailleurs confié sur son amitié avec le champion d’Europe auprès du Parisien. Il en a profité pour révéler les habitudes culinaires surprenantes de Neves. « Signer au PSG lui a fait le plus grand bien. João était tellement accro aux sandwichs mixtes et aux lasagnes de supermarché que ça commençait vraiment à devenir inquiétant ! Il ne pouvait pas prendre de meilleure décision, pour que ça s’arrête, que de venir à Paris ! »