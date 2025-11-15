250 000€ : Le coup de folie pour battre Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, Cyril Hanouna a pu participer à plusieurs reprises au gala du PSG. A l’occasion de celui-ci, une vente aux enchères est organisée et le présentateur n’a pas hésité à partir en guerre avec Kylian Mbappé pour un tableau. Entre les deux, les montants sont grimper très haut et il a fallu un coup de folie que que Cyril Hanouna l’emporte comme il l’a raconté.

Cyril Hanouna, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé… Voilà la bataille qui a eu lieu pour s’offrir un tableau lors d’une vente aux enchères. Mais à la fin, c’est l’actuel présentateur de Tout Beau Tout Neuf sur W9 qui l’a emporté. Il a en effet réussi à battre Kylian Mbappé, mais pour cela, Cyril Hanouna a dû proposer une très grosse somme d’argent.

« Tu as Dembélé, Mbappé et moi » C’est au micro de Fun Radio que Cyril Hanouna s’est rappelé cette folle vente aux enchères face à Kylian Mbappé notamment. Il a ainsi raconté : « On est au truc, il y avait Arnaud Lagardère, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Ils nous montrent le tableau, on est à 100 000€. Arnaud Lagardère dit : « c’est bon pour moi ». On est plus que 3. Tu as Dembélé, Mbappé et moi. Et moi, je suis à la table de Nasser Al-Khelaïfi. Eux, ils sont à l’autre table à côté. Là, les gars, j’ai Nasser, qui est mon ami, qui me regarde droit dans les yeux. Dembélé, il fait 110 000€, je me dis on est bien. Mbappé, 120 000€. Là, je me dis que je les sens bien 130 000€. Mbappé dit 160 000€. Dembélé dit : « c’est tout pour moi » ».