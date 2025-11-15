250 000€ : Le coup de folie pour battre Kylian Mbappé !

Au cours des dernières années, Cyril Hanouna a pu participer à plusieurs reprises au gala du PSG. A l’occasion de celui-ci, une vente aux enchères est organisée et le présentateur n’a pas hésité à partir en guerre avec Kylian Mbappé pour un tableau. Entre les deux, les montants sont grimper très haut et il a fallu un coup de folie que que Cyril Hanouna l’emporte comme il l’a raconté.
Cyril Hanouna, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé… Voilà la bataille qui a eu lieu pour s’offrir un tableau lors d’une vente aux enchères. Mais à la fin, c’est l’actuel présentateur de Tout Beau Tout Neuf sur W9 qui l’a emporté. Il a en effet réussi à battre Kylian Mbappé, mais pour cela, Cyril Hanouna a dû proposer une très grosse somme d’argent.
« Tu as Dembélé, Mbappé et moi »
C’est au micro de Fun Radio que Cyril Hanouna s’est rappelé cette folle vente aux enchères face à Kylian Mbappé notamment. Il a ainsi raconté : « On est au truc, il y avait Arnaud Lagardère, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Ils nous montrent le tableau, on est à 100 000€. Arnaud Lagardère dit : « c’est bon pour moi ». On est plus que 3. Tu as Dembélé, Mbappé et moi. Et moi, je suis à la table de Nasser Al-Khelaïfi. Eux, ils sont à l’autre table à côté. Là, les gars, j’ai Nasser, qui est mon ami, qui me regarde droit dans les yeux. Dembélé, il fait 110 000€, je me dis on est bien. Mbappé, 120 000€. Là, je me dis que je les sens bien 130 000€. Mbappé dit 160 000€. Dembélé dit : « c’est tout pour moi » ».
« Et là, 250 000€ une fois, deux fois, trois fois, adjugé à Mr Hanouna »
« Je me retrouve donc avec Mbappé, qui était en froid avec Nasser Al-Khelaïfi. Porté, je me dis perdu pour perdu, 220 000€. Mbappé dit 240 000€. Et là, je regarde Nasser, je jette un petit coup d’oeil à Kylian, et je dis que je ne vais pas lâcher, je vais aller au bout pour ce tableau. Je fais un coup de bluff. Et là, 250 000€ une fois, deux fois, trois fois, adjugé à Mr Hanouna », a ensuite fait savoir Cyril Hanouna.