Cyclisme

Tour de France : Vingegaard surpasse Pogaçar, il se lâche

Publié le 24 juillet à 22h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 24 juillet à 22h38

Favori incontesté du Tour de France, Tadej Pogaçar n’est pas parvenu à conserver son titre. Face à un Jonas Vingegaard étincelant, le Slovène a craqué. Déjà deuxième l’an dernier, le coureur de l’équipe Jumbo Visma a saisi sa chance et a remporté sa première Grande Boucle après trois semaines éprouvantes. Après son sacre, Vingegaard est revenu avec émotion sur ce moment particulier.

Le double tenant du titre est tombé. Grand favori à sa propre succession, Tadej Pogaçar est tombé sur plus fort que lui cette année. Impressionnant sur la première semaine, le Slovène n’aura pas résisté aux assauts de la Jumbo Visma menés par l’intraitable Jonas Vingegaard. A 25 ans, le coureur danois a remporté son premier Tour de France, lui qui avait terminé second l’an dernier. Vainqueur de deux étapes, Jonas Vingegaard a frappé fort. Pourtant, Tadej Pogaçar a tout tenté…

Tadej Pogaçar a tout essayé

Jusqu'au bout, Tadej Pogaçar aura essayé de surprendre le maillot jaune ! « Je dois saisir toutes les opportunités et attaquer dès que possible, sur chaque montée. Attaquer de près, de loin, je vais tout essayer. Car j'ai un retard conséquent à rattraper », lançait le Slovène avant de démarrer la troisième semaine de course. Et Pogaçar n’a pas menti… Le coureur de l’équipe UAE Emirates aura attaqué un nombre incalculable de fois mais Jonas Vingegaard était trop fort. Même s’il a remporté plus d’étapes, Tadej Pogaçar a payé très cher sa défaillance sur le col du Granon. En face, Vingegaard n’a pas raté le coche.

Jonas Vingegaard était trop fort

Toujours très proche du double tenant du titre, Jonas Vingegaard n’a pas perdu beaucoup de temps sur la première semaine. Et quand le jeune slovène a eu un petit coup de mou, le Danois a saisi l’opportunité pour prendre la tête de la course. Vingegaard a pris le maillot jaune et il ne l’a plus jamais lâché. Très ému sur le podium ce dimanche sur les Champs-Elysées, Jonas Vingegaard s’est confié après son sacre. « C’est juste incroyable. J’ai réussi à gagner le Tour. Je suis là avec ma fille, c’est juste incroyable. C’est la plus grande course de l’année. Je ne pouvais pas imaginer la gagner, maintenant c’est fait », se félicite le coureur de la formation Jumbo Visma sur RMC .

Le podium final du #TDF2022 ! 1️⃣ 🇩🇰 Jonas Vingegaard2️⃣ 🇸🇮 @TamauPogi3️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GeraintThomas86 pic.twitter.com/HHuXxvJoTs — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

« J’ai toujours eu le sentiment que je pouvais me battre sur la victoire »