Vingegaard, Van Aert… La victoire de Christophe Laporte fait parler

Publié le 22 juillet à 21h35 par Bernard Colas

Ce vendredi, Christophe Laporte s’est imposé lors de la 19e étape du Tour de France reliant Castelnau-Malnoac à Cahors. La première victoire tricolore sur cette édition 2022 de la Grande Boucle. Le coureur de la Jumbo-Visma était logiquement sur un nuage après ce succès, mais ses coéquipiers ont également affiché leur joie.

Il aura fallu attendre la 19e étape pour assister à une victoire française sur la Grande Boucle . Ce vendredi, Christophe Laporte s’est imposé en devançant les sprinteurs dans le dernier kilomètre à Cahors. Jasper Philipsen (Alpecin) a pris la 2e place tandis qu’Alberto Dainese (Team DSM) complète le podium. Un succès de plus pour la Jumbo-Visma, son cinquième, alors que Wout van Aert et Jonas Vingegaard se sont déjà imposés à deux reprises sur ce Tour de France. Les coéquipiers de Christophe Laporte n’ont d’ailleurs pas manqué de féliciter le coureur tricolore après l’étape du jour.

« J’ai dit à Christophe : "C'est ta journée, elle est pour toi" »

« Sa victoire me fait très plaisir , s’est réjoui Wout van Aert, dans des propos relayés par Cyclismactu . Christophe Laporte est nouveau dans l'équipe cette saison mais c'est déjà un grand ami, il a fait beaucoup pour moi sur le Tour, mais aussi au printemps. Je ne me sentais pas très bien aujourd'hui (vendredi), donc en début d'étape j'ai dit à Christophe : "C'est ta journée, elle est pour toi. Je m'occcupe de garder Jonas (Vingegaard) en tête du peloton, et toi tu fais le sprint". Et il l'a fait, en attaquant en plus. C'est fou qu'il finisse comme ça. Je lui ai déjà dit plusieurs fois, il ne sait pas à quel point il est fort ! »

« Il le mérite tellement »

Même son de cloche chez Jonas Vingegaard, bien parti pour remporter cette édition 2022 du Tour de France. « C’était une journée stressante, donc j’étais assez nerveux. Cependant, les gars se sont parfaitement occupés de moi, et c’était important avec le vent qui soufflait de côté. À côté de ça, je suis très heureux qu’on ait pu faire gagner Christophe (Laporte), il le mérite tellement. Il a été là pendant trois semaines, le fait qu’il puisse avoir son étape montre aussi quel type d’équipe nous sommes », savoure le maillot jaune, relayé par Cyclismactu .

𝐂𝐨𝐜𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 ! Elle est là, la première victoire française sur ce #TDF2022 : Christophe Laporte 🇫🇷 s'impose au sprint et remporte la 19e étape ! #LesRP pic.twitter.com/aCOkNlojn2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 22, 2022

