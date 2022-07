Cyclisme - Tour de France

Enfin une victoire française sur la 19e étape, Vingegaard aux anges

Publié le 22 juillet à 17h27 par Dan Marciano mis à jour le 22 juillet à 17h27

Après le terrible passage des Pyrénées, les coureurs ont retrouvé un parcours beaucoup plus plat ce vendredi, sur la route reliant Castelnau-Malnoac à Cahors. Une étape favorable à Christophe Laporte, qui s'est imposé lors de cette 19ème étape du Tour de France. Le premier succès tricolore dans cette édition 2022. Pas d'inquiétude pour le leader Jonas Vingegaard, en route vers une première victoire sur le Tour de France.

Le plus dur est passé pour le peloton. Après trois jours éprouvants dans les Pyrénées, les coureurs ont retrouvé un chemin beaucoup moins vallonnée, favorable aux sprinteurs, mais aussi aux puncheurs comme Peter Sagan ou Wout Van Aert, impressionnant ce jeudi. Cette 19ème étape reliant Castelnau-Malnoac à Cahors, longue de 188 km, a failli être favorable à l'échappée du jour, mais le peloton est finalement parvenu à refaire son retard, grâce à une nouvelle démonstration de la Jumbo-Visma, l'équipe du maillot jaune Jonas Vingegaard, de Wout Van Aert, déchaîné depuis le début du Tour de France, mais aussi de Christophe Laporte.

Un scénario indécis jusqu'au bout

L'échappée du jour a eu du mal à se former. Matej Mohoric, Quinn Simmons, Taco Van der Hoorn et Mikkel Frolich Honore avaient pris les devants avant de se faire rattraper par le peloton maillot jaune. Insatiable, Tadej Pogacar lançait une ultime attaque avant de se relever, ce qui n'a pas été le cas d'Alexis Gougeard, qui a poursuivi son effort jusqu'à occuper la tête de la course aux côtés de Jasper Stuyven et de Fred Wright. Ce trio de tête a occupé la tête de course jusque dans les derniers kilomètres. A quelques centaines de mètres de l'arrivée, le peloton refaisait son retard, ce qui profita à Christophe Laporte.

Première victoire française sur le Tour de France, Christophe Laporte facile

Le coéquipier de Jonas Vingegaard plaçait une accélération dans les rues de Cahors, sortant du peloton à la flamme rouge et prenant le meilleur sur ses concurrents, notamment Fred Wright, dernier survivant de l'échappée. L'ancien coureur de Cofidis accélérait pour remporter la première victoire de sa carrière sur le Tour de France. Il aura donc fallu attendre la 19ème étape pour voir le premier succès français sur la Grande Boucle. Il termine devant Jasper Philipsen et l'Italien Alberto Dainese. A noter la quatrième place de Florian Sénéchal, le champion de France. Agé de 29 ans, Laporte a été félicité par ses coéquipiers, notamment par le maillot jaune Jonas Vingegaard. La Jumbo-Visma réalise un Tour de France époustouflant. Déjà assuré de repartir avec le maillot vert, Wout Van Aert pourrait être élu dimanche super combatif du Tour de France. Quant à Vingegaard, il dispose toujours d'une solide avance sur Tadej Pogacar.

🏆🇫🇷 @LAPORTEChristop wins in Cahors!🏆🇫🇷 @LAPORTEChristop s’impose à Cahors !#TDF2022 pic.twitter.com/HrYWhUvAJ4 — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2022

Journée tranquille pour Vingegaard

Solidement accroché à son maillot jaune, Jonas Vingegaard a vécu une journée tranquille, malgré quelques cassures et une nouvelle attaque de Tadej Pogacar. Le Slovène a d'ailleurs grignoté cinq secondes sur le leader du Tour de France, qui compte toujours plus de 3 minutes d'avance sur son dauphin avant le contre la montre de ce samedi entre Lacapelle-Marival et Rocamadour