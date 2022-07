Tour de France

Une nouvelle démonstration de Van Aert sur la 19ème étape ?

Publié le 22 juillet à 07h35 par Thibault Morlain

A quelques jours de l’arrivée du Tour de France à Paris, le peloton doit relier ce vendredi Castelna-Magnoac à Cahors. Une étape longue de 188,3 kilomètres sur un tracé plat. Une 19ème étape qui pourrait alors sourire à une échappée ou bien aux meilleurs sprinteurs du Tour de France s’ils ont encore de la force après en avoir terminé avec les ascensions dans les Pyrénées.

Direction Cahors pour le Tour de France. Ce vendredi, c’est la 19ème étape de la Grande Boucle qui se déroule. Au programme 188,3 kilomètres. A à propos de cette étape, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, a pu expliquer : « Parmi ses sujets roulant dans le peloton, il ne devrait pas manquer de sprinteurs potentiellement capables de briller à Cahors ».



La haute montagne, c’est terminé

Ces derniers jours ont été éprouvants pour les coureurs du Tour de France. En effet, dans les Pyrénées, le peloton s’est frotté à certaines des ascensions les plus compliquées de la Grande Boucle avec notamment le col d’Aspin, le col d’Aubisque ou encore la montée finale vers Hautacam. De quoi mettre à rude épreuve les organismes, mais la haute montagne est désormais finie pour le Tour de France. En effet, ce vendredi, le programme de la 19ème étape est assez plat. Seules deux ascensions de 4ème catégorie sont prévues avec la côte de la cité médiévale de Lauzerte et la côte de Saint-Daunès.

Une étape pour une échappée ?

Au sortir des deux étapes dantesques dans les Pyrénées, les coureurs sont forcément fatigués. Par conséquent, le peloton pourrait bien laisser filer une échappée afin de souffler et se reposer un peu. Comme on a l’habitude de le voir sur le Tour de France, notamment à quelques jours de l’arrivée sur les Champs-Elysées, un groupe de coureur pourrait prendre une énorme avance, peut-être plus de 10 minutes en fonction des coureurs qui formeront ce groupe de tête. L’enjeu sera alors d’accrocher le bon wagon et de faire partie de cette échappée pour essayer de croire à une victoire d’étape du côté de Cahors. Dans ce scénario, le vainqueur sera forcément un bon rouleur, capable donc de prendre l’échappée, mais il faudra également avoir encore des forces en réserve afin de finir cette étape et l’emporter au sprint face aux autres coureurs de l’échappée.

Dernière répétition pour les sprinteurs avant les Champs-Elysées ?

Il n’est toutefois pas exclu qu’on assiste à un sprint massif à l’arrivée de cette 19ème étape. La question sera alors de savoir dans quel état seront les sprinteurs du Tour de France après les étapes dans les Pyrénées. Un sprint massif servirait alors de dernière répétition avant la grande arrivée sur les Champs-Elysées. Cela serait alors une occasion parfaite pour Wout Van Aert, déjà assuré de remporter le maillot vert, de briller à nouveau sur la Grande Boucle. Après sa démonstration en montagne de la veille, ayant notamment fait craquer Tadej Pogaçar, le Belge pourrait s’offrir un nouveau coup d’éclat sur le Tour de France. A côté, d’autres sprinteurs chercheront également à gagner. Michael Matthews, Max Pedersen, Fabio Jacokbsen, Jasper Philipsen ou encore Peter Sagan pourrait alors avoir une carte à jouer lors de ce sprint. Mais encore faut-il avoir des forces en réserve après 3 semaines d’efforts intenses depuis le départ du Tour de France.