Tour de France : Vingegaard ? Il a une idée pour Pogacar

Interrogé par cyclismactu.net, Stephen Roche, l’ancien champion des année 80 auteur d’un magistral triplé Giro-Tour-Championnat du monde en 1987, a livré la tactique que Tadej Pogacar devrait selon lui adopter pour venir à bout de Jonas Vingegaard lors du prochain Tour de France. Décryptage.

Ancien grand champion des années 80, Stephen Roche est le seul coureur avec Eddy Merckx à avoir réalisé le triplé incroyable, à savoir remporté le Tour d’Italie, le Tour de France et le championnat du monde la même année. C’était en 1987. A l’occasion d’un entretien à cyclismactu.net , l’Irlandais a livré son analyse sur la tentative de Pogacar de réaliser le double Giro-Tour.

Stephen Roche livre la tactique que Pogacar devrait suivre

Interrogé sur la faisabilité de ce doublé, et même d’un triplé avec les Mondiaux, Stephen Roche a très clairement laissé l’hypothèse ouverte : « Un triplé ? Oui, c'est plus que possible. Si ça ne s'est pas produit depuis 37 ans, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas les coureurs pour le faire, ce sont les circonstances qui n'étaient pas réunies. Des coureurs comme Indurain, Armstrong, Pantani ou Froome auraient pu le faire. Si tu arrives sur les Championnats du Monde alors que le parcours est plat, tu es handicapé. Mais Pogacar est l'un des meilleurs coureurs de tous les temps, il monte, il descend, il roule, il sprinte. Il peut tout faire. Je ne pense pas qu'il va arriver trop fatigué au départ du Tour et ses adversaires, comme Vingegaard, seront sans doute en manque de compétition. Mais tout peut arriver, ça reste ouvert ». Dans son analyse, Roche cite principalement Vingegaard comme adversaire du Slovène, comme s’il estimait que ni Roglic ni Evenepoel n’étaient réellement en mesure de s’imposer pour le maillot jaune.

« Pogacar se dit qu’il va avoir du mal face à Vingegaard, mais… »