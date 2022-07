Tour de France

Tour de France : Une menace révélée pour Vingegaard et Pogaçar

Publié le 28 juillet 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Pour cette édition 2022 du Tour de France, le duel entre Tadej Pogaçar et Jonas Vingegaard a donc tourné en faveur du Danois. C’est le coureur de la Jumbo Visma qui a réussi à ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées, étant le plus fort au cours des 3 semaines de compétition. Le rendez-vous est d’ailleurs déjà pris pour 2023 pour la nouvelle explication entre Pogaçar et Vingegaard, mais ces deux coureurs pourraient bien devoir faire avec un nouvel adversaire : Remco Evenepoel.

En 2021, Jonas Vingegaard avait été le seul à faire trembler Tadej Pogaçar, qui avait tout de même fini par remporter le Tour de France. En 2022, le Danois se présentait comme le co-leader de la Jumbo Visma avec Primoz Roglic, mais face aux déboires du Slovène, il a rapidement pris le lead. L’armada néerlandaise s’est alors mise au service de Vingegaard et elle a fini par faire craquer Pogaçar. Dans le col du Granon, le Slovène, alors maillot jaune, a explosé et Jonas Vingegaard a récupéré la première place du général qu’il n’a plus lâcher jusqu’aux Champs-Elysées. Tadej Pogaçar a pourtant essayé d’attaquer à plusieurs reprises, mais le maillot jaune était tout simplement trop fort et n’a jamais été distancé. C’est donc le coureur de la Jumbo Visma qui a remporté le Tour de France 2022, rendez-vous maintenant à l’été 2023 pour assister à une nouvelle explication entre les deux meilleurs coureurs du peloton.



Vingegaard en veut plus

Jonas Vingegaard s’est donc offert son premier Tour de France en 2022. Mais le Danois ne compte visiblement pas en rester là. En effet, il y a quelques jours, le maillot jaune de la Grande Boucle avait clairement annoncé la couleur pour l’avenir : il espère encore remporter d’autres Tour de France. « Bien sûr que je veux revenir pour encore en remporter un. Mais je ne me suis rien fixé, je veux simplement revenir et gagner », avait lâché Vingegaard.

Pogaçar revanchard

De son côté, Tadej Pogaçar a donc été vaincu lors de ce Tour de France. De quoi donner un esprit plus revanchard que jamais au double vainqueur de la Grande Boucle pour 2023. En effet, Pogaçar avait assuré : « Le Tour de cette année me donne encore plus faim, plus envie de gagner plus de courses. J'adore les challenges, et avec Jonas (Vingegaard) j'ai fait face à un grand défi. Il m'a battu, donc je suis très motivé pour les courses à venir, notamment le prochain Tour. Je veux progresser pour surmonter cet obstacle et remporter encore le Tour ».

« Il est appelé à se battre en tête à tête avec Vingegaard, Pogaçar »