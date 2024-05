Tour de France : Une confirmation arrive pour Pogacar…

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclingnews.com, Matxin Fernandez, le directeur sportif du Team UAE, est revenu sur la victoire de Tadej Pogacar au Giro et sur la stratégie adoptée, confirmant que le champion slovène a bien couru en Italie avec la perspective du Tour de France clairement en tête.

Cette semaine, comme programmé par son équipe UAE, Tadej Pogacar se repose chez lui après sa victoire au Tour d’Italie, avant de prendre la direction d’Isola 2000 lundi prochain en vue d’un stage de trois semaines en altitude pour préparer le Tour de France.

Tour de France : Le boss de Pogacar annonce la couleur ! https://t.co/0mYNQs7svs pic.twitter.com/HAQDNnBACa — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

« Au Giro, on devait garder en tête la perspective Tour de France »

Interrogé par cyclingnews.com , Matxin Fernandez, le directeur sportif du Team UAE, affirme que tout se passe comme prévu pour le champion slovène en vue d’un éventuel doublé Giro-Tour : « Il ira au Tour de France avec 31 jours de course dans les jambes, ce qui a toujours été notre plan. Notre idée était de limiter les courses avant le Giro, alors Tadej a pris le départ en Italie avec 10 jours de compétition. Et nous avons ajouté 21 jours ici. Certains de ses rivaux pour le Tour auront un nombre de jours de course similaire dans leurs jambes ».

« Tadej devait gagner sans attaquer de loin »