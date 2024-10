Tour de France : Premier coup de pression pour Pogacar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eblouissant cette année, Tadej Pogacar sera encore plus attendu en 2025, saison durant laquelle son principal objectif sera de conserver son Maillot Jaune sur les Champs-Elysées. Mais la concurrence commence déjà à s'organiser pour mettre fin au règne du Slovène. C'est le cas de son grand rival Jonas Vingegaard.

Ce mardi, le parcours du Tour de France 2025 a été dévoilé et il s'annonce coriace. Les coureurs s'élanceront de Lille et auront de sacrés reliefs à franchir puisqu'ils passeront notamment par Mûr-de-Bretagne, Hautacam, le Mont Ventoux et le col de la Loze. Des difficultés qui devraient permettre à Tadej Pogacar de briller, mais pas seulement. Tenant du titre, le Slovène sera encore le grand favori mais devra lutter contre Jonas Vingegaard qui aura à cœur de prendre sa revanche après avoir fini à plus de 6 minutes au général lors de la précédente édition. D'ailleurs, Grischa Niermann, directeur sportif de Visma-Lease a bike, l'équipe de Vingegaard, annonce la couleur.

Le patron de Vingegaard annonce déjà la couleur

« C'est un très beau parcours, un Tour très difficile, en particulier la seconde moitié. Il y a de belles étapes, de belles montées qui nous rappellent, à Jonas et l'équipe, de bons souvenirs (Hautacam, où Vingegaard s'était imposé en 2022 ; Ventoux), des journées super difficiles avec 5 000 mètres de dénivelé positif. On doit travailler pour combler l'écart qu'on a vu l'été dernier (2e à 6'17'' de Tadej Pogacar). On sait que Jonas aurait été bien meilleur avec une préparation normale, mais il y a aussi un gros écart à combler, et nous sommes optimistes sur le fait que c'est possible. Jonas a eu un long break, il est devenu papa, sa dernière course était au Tour de Pologne (remporté mi-août), il commence à s'entraîner pour construire l'année prochaine », lance-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE.

«Le parcours du Tour semble très bon pour Jonas»

Mais il n'y a pas que sur les routes du Tour de France que Jonas Vingegaard espère rivaliser avec Tadej Pogacar, auteur du doublé Tour-Giro en 2024. Grischa Niermann explique ainsi qu'il n'est pas impossible que son coureur enchaîne deux grands Tours l'été prochain avec la Grande Boucle en priorité absolue : « On va établir le meilleur plan possible pour la saison 2025. Normalement, le Tour sera son objectif majeur, oui, c'est le plus probable. Doubler Giro et Tour est une option, Tour et Vuelta aussi, ou juste le Tour (sourire). Pour l'instant, nous n'avons que le parcours du Tour, et il semble très bon pour Jonas. » Tadej Pogacar est prévenu.