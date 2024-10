Du jamais vu au Tour de France, Marion Rousse se justifie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, en même temps que celui du Tour de France hommes, le tracé du Tour de France femmes pour 2025 a été révélé. Le grand départ sera donné le 26 juillet de Vannes avec une arrivée le 2 août à Châtel. Ce sont ainsi 9 étapes qui attendent le peloton avec au programme 4 journées de montagne. Du jamais vu pour le Tour de France femmes, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Marion Rousse, directrice de la compétition.

Ça y est, on connait désormais le tracé du Tour de France femmes pour 2025. Celui-ci partira de Vannes, le 26 juillet. Un départ en Bretagne à propos duquel Marion Rousse a confié dans un entretien pour Franceinfo Sport : « La région Bretagne était vraiment motivée à avoir le Tour de France Femmes, et en plus, cette année, tous les départements vont être visités aussi avec le Tour Hommes, donc c'était vraiment un beau clin d'œil d'avoir les hommes et les femmes la même année, pour une terre de champions et de championnes. La Bretagne offre un beau terrain de jeu pour les deux premières étapes. Le Finistère, ce sont des ascensions qui sont souvent courtes, mais très raides. On est ravis et sereins, il y a un savoir-faire, des courses de vélo à tous les niveaux ».

« Jamais le dernier week-end n'aura été aussi dur »

Outre le départ en Bretagne, le peloton de ce Tour de France femmes aura également droit à 4 étapes de montagne. Une grande première ! Et à ce propos, Marion Rousse a expliqué : « Oui, c'est inédit parce que depuis Clermont-Ferrand, du jeudi jusqu'au dimanche, ce sera des étapes de moyenne ou haute montagne. On a souvent intégré une ascension mythique par édition. Cette année, il y aura deux mythes, avec les cols de Joux-Plane et de la Madeleine. Et puis Châtel, ça sera une magnifique arrivée. Déjà, c'est trois ans après avoir accueilli le Tour de France. Et puis surtout, la Haute-Savoie se prépare à accueillir les championnats du monde en 2027. Jamais le dernier week-end n'aura été aussi dur ».

« On a envie de proposer des parcours un peu différents d'une année sur l'autre »

La compagne de Julian Alaphilippe a par ailleurs fait savoir toujours concernant ce tracé : « Pourquoi il n'y aura pas de contre-la-montre ? On est encore au stade où on ne veut pas s'obliger à faire des choses. On a envie de proposer des parcours un peu différents d'une année sur l'autre. Et cette année, ça tombe qu'il n'y ait pas de chrono parce que ça nous permet de faire des étapes aussi plus longues, d'avancer aussi plus rapidement. Parce que quand tu fais un chrono, tu restes aussi sur place. Après, on est bien conscients que le chrono fait partie des Grands Tours. C'est pour ça que je ne dis pas que l'année prochaine, il n'y en aura pas. Mais cette année, on a fait le choix de ne pas en mettre et d'avoir un parcours un peu plus difficile ».