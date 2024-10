Tour de France : Pogacar lâche une grande annonce pour 2025

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tadej Pogacar a vécu une saison historique. Le coureur slovène a battu le record de victoires sur une saison et écrit l'une des plus belles pages du cyclisme mondial. Mais le champion du monde n'est pas du genre à s'attarder sur ses succès. Il a déjà la tête tournée vers 2025, et notamment le prochain Tour de France.

Tadej Pogacar a convoqué les légendes cette année. Le coureur slovène a réalisé des performances que l’on n’avait plus aperçu depuis des décennies. Il est le troisième coureur de l’histoire à avoir réalisé le triplé Giro-Tour de France-Championnat du monde. Ces performances laissent un goût mitigé dans la bouche des supporters. Si certains s’inclinent devant son talent, d’autres s’interrogent, alors que les plaies du dopage sont encore ouvertes dans ce sport. En vacances depuis quelques jours, Pogacar n’en a cure et suit son chemin.

Pogacar annonce la couleur

« L'année prochaine, évidemment, le Tour de France sera un objectif pour moi, mais ce ne sera pas le seul. Il y aura aussi Milan-Sanremo et d'autres classiques. J'ai hâte de voir le parcours du Tour de France. Je ne pourrai pas être à Paris ce jour-là, mais je regarderai attentivement tout ce qui se dit et je suis vraiment excité » a-t-il confié au cours d’un entretien accordé à Tuttobiciweb.

Pogacar se méfie toujours de Vingegaard

Le rendez-vous est pris avec Jonas Vingegaard, son concurrent le plus sérieux. « La rivalité avec Jonas existe, mais il y a aussi beaucoup de respect. Cela fait maintenant quatre ans que nous participons au Tour de France. Il y a un grand esprit de compétition, c’est un grand adversaire et il le sera également l’année prochaine. Il sera certainement l'un des coureurs à surveiller le plus » a lâché Pogacar. Mais le champion du monde ne perd pas de vue les Classiques, qui occuperont une place centrale : « On va faire quelques tours sur les pavés. Mais parler de calendrier me semble désormais trop tôt. Je veux faire des classiques en Flandre, le Tour de France et encore les Championnats du Monde, quelques Monuments et Milan-San Remo bien sûr ». Le programme sera chargé.