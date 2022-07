Tour de France

Tour de France : L’énorme service de Manchester à Vingegaard

Publié le 29 juillet 2022 à 07h35 par Thibault Morlain

Enfin ! Grâce à Jonas Vingegaard, la Jumbo Visma a enfin remporter le Tour de France. Il faut dire que la formation néerlandaise était plus armée que jamais et la domination a été totale tout au long de la Grande Boucle. La Jumbo Visma a ainsi tout écrasé sur son passage et l’un des secrets du sacre de Vingegaard se trouverait du côté de Manchester United.

Ces dernières années, la Jumbo Visma s’était présentée au départ du Tour de France avec l’espoir de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. En 2020, la formation néerlandaise touchait quasiment au but, mais lors du contre-la-montre à la veille de l’arrivée, Primoz Roglic s’est écroulé face à Tadej Pogaçar qui a été sacré cette année là. En 2021, Roglic souhaitait prendre sa revanche, mais il a dû abandonner. Jonas Vingegaard ayant pris le relais, il n’a pu faire mieux qu’une deuxième place, bien qu’il avait réussi à faire vaciller Pogaçar. Mais cette année a donc été la bonne pour Jumbo Visma qui a su faire exploser Tadej Pogaçar et c’est Vingegaard qui a remporté la Grande Boucle, étant bel et bien le coureur le plus fort, résistant à toutes les attaques de son principal adversaire.

Tour de France - Dopage : Après Vingegaard et Van Aert, il pousse un coup de gueule https://t.co/ig5PM3uVaM pic.twitter.com/fMB7iPPgM8 — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

« Quelqu’un m’a énormément aidé, c’est Erik ten Hag »

Suite à la chute de Primoz Roglic, qui a fini par abandonner, la Jumbo Visma avait donc décidé de tout miser sur Jonas Vingegaard. Et les plans de la formation néerlandais ont donc fini par être couronnés de succès. Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United, ne serait d’ailleurs pas étranger à cela. En effet, dans des propos rapportés par Goal , Merijn Zeeman, directeur technique de la Jumbo Visma, a fait certaines révélations sur ses discussions avec l’entraîneur néerlandais, qui a quitté l’Ajax Amsterdam pour les Red Devils durant cette intersaison : « Quelqu’un m’a énormément aidé, c’est Erik ten Hag. Il vient d’un sport totalement différent, mais je voulais apprendre de lui. Comment il trouve des tactiques ? Quelle est l’essence du sport pour lui ? Avant de faire un plan de match, qu’est-ce qu’il y a derrière ? J’ai eu l’opportunité de parler avec lui plusieurs fois ».

« Que pouvons nous faire de mieux ? »

Grâce à ces échanges avec Erik ten Hag, la Jumbo Visma a donc changé ses méthodes de travail pour s’améliorer. « On a aussi demandé à celui qui collecte les datas de réfléchir sur des questions centrales comme : Que pouvons nous faire de mieux ? Que faisons nous de mal ? Que font nos adversaires ? Nous avons fait de nombreuses sessions. Tout ça pendant l’hiver », a ainsi expliqué Merijn Zeeman.

« Tout comme les bons entraîneurs de football… »