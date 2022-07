Cyclisme

Soupçonnés de dopage, Vingegaard et van Aert se lâchent

Publié le 23 juillet à 22h35 par Bernard Colas

Alors que le Tour de France s’achève ce dimanche, les coureurs de la Jumbo auront survolé cette édition 2022 de la Grande Boucle. Jonas Vingegaard est assuré de conserver son maillot jaune tandis que Wout van Aert a fait tomber le record de points au classement du maillot vert. Des performances qui font douter certains observateurs, mais les deux hommes sont catégoriques concernant les accusations de dopage.

La Jumbo Visma est la grande gagnante de cette édition 2022 du Tour de France. Déjà assuré depuis longtemps de remporter le maillot vert, Wout van Aert s'est offert le contre-la-montre ce samedi et signe sa troisième victoire d’étape. Grâce à ce succès, le Belge fait tomber le record de points au classement détenu par Peter Sagan depuis 2018. De son côté, Jonas Vingegaard est assuré de remporter son premier Tour de France après repris du temps sur Tadej Pogacar au classement général. Le leader de la Jumbo va faire coup double puisqu’il portera également le maillot à pois sur le podium des Champs-Elysées. Au cours de ces trois semaines, certaines prestations ont impressionné, et des records sont tombés, de quoi susciter quelques interrogations aux yeux de certains observateurs.

Des performances qui en font douter certains

Tadej Pogaçar et Jonas Vingegaard ont notamment marqué les esprits dans le col d’Azet cette semaine en établissant un nouveau record à l’occasion de cette montée. Le futur vainqueur du Tour de France et son dauphin, sacré ces deux dernières années, ont monté le Col d’Azet en 26 minutes 38, faisant exploser le précédent record de plus de deux minutes (28 minutes 56), datant de 1997 et qui était détenu par Marco Pantani et Richard Virenque, justement impliqués dans des affaires de dopage.

Pogacar attaque au sommet du col d'Azet, Vingegaard le suit sans difficulté et voilà les deux premiers du général en tête de course !Suivez le dénouement de la 17e étape du Tour de France sur Eurosport 1, l'appli Eurosport et https://t.co/7qbNJch1A0 avec #LesRP #TDF2022 pic.twitter.com/GJqRCoyJTQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 20, 2022

« Je n’ai même pas envie de répondre, c’est une question de merde »

Ce samedi, Jonas Vingegaard et Wout van Aert n’ont pas échappé à l’épineux sujet du dopage sur le Tour de France. Une question qui n’a absolument pas été du goût du maillot vert. « Je n’ai même pas envie de répondre, c’est une question de merde , a lâché le coureur belge de la Jumbo, dans des propos relayés par Le Parisien . Dès qu’on gagne, on nous la pose. Ça veut dire quoi ? On est bons, donc on doit se défendre ? On a travaillé très dur pour en arriver là, le vélo a changé. Ça ne fait pas plaisir de répondre à ce genre de questions. On fait tous les contrôles, à chaque moment de l’année, ils peuvent venir nous tester chez nous. Regardez l’équipe, comme on a progressé. On ne vient pas de nulle part. » Le Parisien ajoute que Wout van Aert a d'ailleurs fait savoir au journaliste concerné qu’il n’avait pas apprécié cette question avant de quitter la salle de presse.

« On est propre. Je peux vous le garantir »