Cyclisme - Tour de France

Van Aert en patron, Vingegaard met fin aux espoirs de Pogacar

Publié le 23 juillet à 18h11 par Dan Marciano mis à jour le 23 juillet à 18h11

L'équipe Jumbo-Visma termine ce Tour de France en beauté. Deuxième au classement général, Tadej Pogacar n'a jamais pu inquiéter Jonas Vingegaard, qui remporte sa première Grande Boucle à 25 ans. La 20ème étape est revenue à Wout Van Aert, victorieux pour la troisième fois lors de cette édition. Il termine le contre-la-montre devant le maillot jaune et un Tadej Pogacar, impuissant.

Dernier frisson sur le Tour de France 2022. Avant l'ultime étape vers les Champs-Elysées, les coureurs ont du fournir un ultime effort entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, un parcours long de 40km. Le deuxième contre-la-montre de cette édition après celui organisé dans les rues de Copenhague. Au Danemark, Yves Lampaert avait crée la sensation en venant à bout de pointures comme Wout Van Aert ou Filippo Ganna. Mais ce samedi, le Belge de la Quick-Step Alpha Vinyl a terminé loin derrière les favoris et les spécialistes de cet exercice

Ganna, premier à se mettre en évidence

Double champion du monde du contre-la-montre (en 2020 et 2021) et quatrième de la première étape du Tour de France, Filippo Ganna a été le premier coureur à établir un temps de référence. L'Italien a terminé le parcours en 48 minutes 41 secondes. Un temps qui lui a permis d'occuper la tête pendant plusieurs minutes. Jusqu'à ce que Wout Van Aert, intenable durant ce Tour de France, fasse son apparition sur le parcours.

Troisième victoire pour Wout Van Aert sur le Tour de France 2022

Vainqueur déjà de deux étapes cette année et deuxième à Copenhague, le Belge de la Jumbo-Visma était considéré comme l'un des grands favoris de cette vingtième étape. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le coureur de 27 ans n'a pas déçu. Le maillot vert n'a pas paru entamé après les efforts fournis ces derniers jours, notamment dans les Pyrénées. En forme, Van Aert est parvenu à se montrer plus rapide que Filippo Ganna, quatrième finalement. Le coureur se montrait serein à l'arrivée. C'était avant que les favoris ne s'élancent. Impressionnant il y a trois ans dans cet exercice, Tadej Pogacar était trop juste pour remporter cette étape, mais aussi pour reprendre du temps sur Jonas Vingegaard, une nouvelle fois à son aise. Le maillot jaune est parti comme une fusée, devançant même Wout Van Aert lors des premiers intermédiaires. Mais le Belge était trop fort sur la fin de course. Il remporte sa troisième victoire sur le Tour de France, devant Vingegaard et Pogacar. A noter que le maillot jaune avait relâché son effort dans les derniers mètres pur savourer sa première victoire sur le Tour de France.

💛 + 💚 = ❤️#TDF2022 pic.twitter.com/kswQI2op9Q — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022

Vingegaard remporte son premier Tour de France

Septième du contre-la-montre à Copenhague, Jonas Vingegaard a confirmé son statut de patron ce samedi. Très vite, on a pu remarquer que Tadej Pogacar était trop juste pour inquiéter le maillot jaune. Le suspense était alors terminé en ce qui concerne le classement général. Le Danois a accentué son avance sur son dauphin qui montera sur la deuxième place du podium sur les Champs-Elysées ce dimanche. A 25 ans, Vingegaard remporte le premier Tour de France de sa carrière. La 21ème étape reliant Paris La Défense Arena à l'avenue des Champs-Élysées ne devrait pas modifier l'ordre établi. Le podium sera complété par Geraint Thomas. Quatrième avant cette 20ème étape, David Gaudu est parvenu à sauver sa place. Romain Bardet prend la septième place au classement général.