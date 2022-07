Cyclisme - Tour de France

Vingegaard en route pour détrôner Pogacar sur la 20e étape

Publié le 23 juillet à 07h35 par Dan Marciano

Le Tour de France a pris l'habitude d'organiser un contre-la-montre avant l'arrivée sur les Champs-Elysées. La 20ème étape de cette édition 2022 n'y fera pas exception. Longue de 40km, elle reliera La Capelle-Marival à Rocamadour. Ultime danger pour Jonas Vingegaard, qui fera, une dernière fois, face à Tadej Pogacar son dauphin.

Ultime frisson avant la festive arrivée vers les Champs-Elysées. Ce samedi, les coureurs disputeront le deuxième contre-la-montre de ce Tour de France 2022, après celui organisé dans les rues de Copenhague. Cette 19ème étape longue de 40km reliera La Capelle-Marival à Rocamadour. Sans réel danger, cette course devrait être favorable aux spécialistes de cet exercice. « La performance sur un contre-la-montre de fin de Tour, c’est toujours la recherche d’une alchimie entre l’état de fraîcheur après trois semaines de course, le degré de motivation dans l’optique d’une place à jouer au classement général et les capacités intrinsèques de chacun sur l’exercice solitaire. Il s’y ajoutera en 2022 un final hérissé de deux montées pour atteindre le promontoire de Rocamadour » rajoute Christian Prudhomme, patron de l'épreuve.





Un deuxième contre-la-montre au programme

Après trois semaines de course, les organismes sont entamés. Les coureurs devront chercher leur ultimes forces avant de tirer un trait sur cette édition du Tour de France. Sans difficulté majeure, cette étape pourrait voir briller des spécialistes comme Filippo Ganna ou encore Wout Van Aert. Le Belge de la Jumbo-Visma, deux fois vice-champion du monde de la spécialité, pourrait réaliser un dernier exploit sur la route du Tour ce samedi.





Wout Van Aert grand favori ?

Polyvalent, aussi à l'aise en montagne qu'en sprint, Wout Van Aert est l'un des acteurs majeurs de cette édition. Vainqueur d'étape à deux reprises cette année, le Belge pourrait faire gonfler son palmarès en remportant une nouvelle victoire. Lors du premier contre-la-montre, il avait pris la deuxième place, à seulement cinq secondes de son compatriote Yves Lampaert. Deuxième au classement général, Tadej Pogacar pourrait également réaliser une bonne prestation, lui qui avait marqué les esprits en 2019 en humiliant Primoz Roglic et en remportant son premier Tour de France.

L'ultime bataille entre Pogacar et Vingegaard