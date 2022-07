Cyclisme

Cyclisme : Vingegaard à l’origine d’un coup de tonnerre pour Roglic

Publié le 27 juillet 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Il n’y a pas qu’en football que le marché des transferts bat actuellement son plein. En cyclisme également. Alors que l’actualité était dernièrement occupée par le Tour de France, ça bouge déjà au sein des différentes équipes en vue de la saison prochaine. Et certains gros transferts pourraient être actés dans les semaines à venir. Cela pourrait notamment être le cas avec Primoz Roglic, actuelle star de la Jumbo Visma.

Encore une fois, Primoz Roglic a terminé son Tour de France sur une déception. Cela fait maintenant 3 ans que le coureur de la Jumbo Visma tente de ramener, en vain, le maillot jaune sur les Champs-Elysées. En 2020, il avait échoué face à Tadej Pogaçar lors du contre-la-montre à la veille de l’arrivée alors qu’il était pourtant en tête du général. Revanchard en 2021, Roglic avait dû abandonner. Et bis repetita pour cette édition 2022 du Tour de France. Aux côtés de Jonas Vingegaard et avec l’armada de la Jumbo Visma, Primoz Roglic rêvait encore et toujours du maillot jaune. Finalement, ses espoirs ont été annihilés après une chute sur les pavés et le coureur de 32 ans a fini par abandonner le Tour quelques jours plus tard. C’est donc de chez lui qu’il a assisté au sacre de Jonas Vingegaard, son coéquipier. Mais cela pourrait bien finir par le convaincre à aller voir ailleurs pour la saison prochaine…

Direction INEOS Grenadiers ?

Et Primoz Roglic pourrait bien passer d’une armada à une autre puisqu’il pourrait rejoindre les INEOS Grenadiers à en croire les informations de Wielerflits . En effet, des changements se préparent au sein de la formation britannique. Alors qu’Egan Bernal va prochainement faire son retour à la compétition et que Thomas Pidcock a montré qu’on pouvait compter sur lui pour l’avenir, Geraint Thomas se rapproche toutefois lui de la retraite et Daniel Martinez ne devrait pas être conservé au-delà de cette saison. Face à cela, INEOS envisagerait ainsi de frapper un gros coup en allant récupérer Primoz Roglic.

Retrouver un rôle de numéro 1

Quid maintenant de la position de Primoz Roglic à l’idée de rejoindre INEOS Grenadiers ? Le Slovène pourrait bien se laisser tenter par ce nouveau challenge puisque cela pourrait alors lui permettre de retrouver un premier rôle au sein d’une formation. En effet, aujourd’hui, il est éclipsé par Jonas Vingegaard, mais aussi Wout Van Aert, au sein de la Jumbo Visma. Du côté d’INEOS, il devrait toutefois partager quelque peu l’affiche avec Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019.

Vingegaard pas contre partager… avec Van Aert