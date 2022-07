Cyclisme

Tour de France : Pogacar, le terrible aveu avant les Champs-Élysées

Publié le 22 juillet à 23h35 par Bernard Colas

Double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar semble condamné à assister au sacre de Jonas Vingegaard sur les Champs-Élysées ce dimanche. Avant le grand final à Paris, les coureurs ont toutefois rendez-vous ce samedi pour un contre-la-montre de 40,7 kilomètres entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, mais le Slovène ne se fait guère d’illusion concernant le maillot jaune.

Le Tour de France 2022 est-il scellé ? Malgré de nombreuses attaques au cours des derniers jours, Tadej Pogacar n’est pas parvenu à rattraper son retard sur Jonas Vingegaard, qui a désormais un boulevard pour décrocher la victoire finale. Avant le contre-la-montre de 40,7 kilomètres entre Lacapelle-Marival et Rocamadour prévu ce samedi, le leader de la Jumbo possède 3 min 26 sec d’avance sur le Slovène, qui semble s’être fait une raison.

« Je ne m’attends pas à une énorme surprise »

Interrogé après la 19e étape sur ses chances de remporter le Tour de France cette année, Tadej Pogacar a avoué à demi-mot que Jonas Vingegaard ne pourrait pas être rattrapé avant les Champs-Elysées. « Pour le chrono de demain (samedi), je sais que j’ai vécu un Tour fatigant et il s’agit d’un contre-la-montre difficile. Alors je ne sais pas de quoi je serai capable, mais je sais que je donnerai tout. J’ai fait à deux reprises la reconnaissance du parcours. Il est difficile, et le revêtement n’a pas beaucoup de rendement. Ce sera quand même un parcours rapide, avec deux petites côtes sur la fin. Je ne m’attends pas à une énorme surprise, mais on ne sait jamais », a reconnu Pogacar, dans des propos relayés par Cyclismactu .

« Cela fait une journée de plus vers la fin »

Pourtant, le coureur de l’équipe UAE Team Emirates a essayé à plusieurs reprises de contrarier Jonas Vingegaard. Ce vendredi, Pogacar a de nouveau tenté d’attaquer à 34 km de l’arrivée, sans succès. « C’était encore une étape rapide. Un peu ennuyeuse au début, mais ensuite c’est devenu plus marrant. Le final a été à la fois dur et rapide, alors j’ai attaqué, en faisant de mon mieux , a confié le doubleur vainqueur du Tour de France. Cela fait une journée de plus vers la fin. J’ai subi une crevaison dans le final, mais avec mes coéquipiers qui m’ont aidé à revenir, c’était réglé en un rien de temps. »





🚴‍♂️ Tadej Pogacar aura vraiment tout tenté pour reprendre du temps à Jonas Vingegaard... Quel panache ! #TDF2022



🟡 Le DIRECT : https://t.co/2rwRQpRD1E pic.twitter.com/C9V45mFnXY — francetvsport (@francetvsport) July 22, 2022

« Je ferai de mon mieux », prévient Vingegaard