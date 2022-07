Tour de France

Vingegaard trop fort, la terrible sortie du clan Pogaçar

Publié le 21 juillet à 22h35 par Thibault Morlain

Lors de la première semaine du Tour de France, on pensait que Tadej Pogaçar était invincible. Jonas Vingegaard a fait mentir tout le monde. Ayant repris le maillot jaune au somme du col du Granon, le Danois n’a ensuite rien laissé à Pogaçar. Vingegaard était finalement le plus fort de ce Tour de France et au sein de l’équipe du Slovène, on ne peut que s’incliner devant celui qui se dirige tout droit vers sa première victoire sur la Grande Boucle.

Après la 18ème étape de ce jeudi, il n’y a plus vraiment de doute sur l’identité du futur vainqueur du Tour de France. Au terme d’une nouvelle démonstration de force de la Jumbo Visma et notamment Wout Van Aert, Jonas Vingegaard a augmenté son avance sur Tadej Pogaçar. En effet, le Slovène n’a pas pu suivre le rythme imposé par le maillot vert dans la dernière ascension vers Hautacam et Vingegaard s’est ainsi envolé vers la victoire d’étape. Au classement général, le maillot creuse ainsi l’écart, avec désormais 3 minutes 26 d’avance sur son dauphin. Un retard qui est quasiment impossible à remonter pour Tadej Pogaçar.



🏆💛 Jonas Vingegaard wins in Yellow in Hautacam!



🏆💛 Jonas Vingegaard s’impose en Jaune à Hautacam !#TDF2022 pic.twitter.com/82pWZPs0ZO — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

« Vingegaard et son équipe étaient plus forts cette année »

Finalement, sur ce Tour de France, le plus fort était bel et bien Jonas Vingegaard, qui n’a jamais cédé face aux attaques de Tadej Pogaçar. Mauro Gianetti, manager général de l’équipe UAE, celle de Pogaçar, a d’ailleurs reconnu la supériorité du coureur de la Jumbo Visma. « Bravo à Vingegaard, un très grand champion et une grande personne. Il a eu un très beau geste après la chute de Pogacar. C'est ça qui est beau dans le cyclisme, il y a du respect. Tadej a dû faire des attaques, il était obligé d'attaquer. Il a essayé jusqu'à la fin. Bravo à Jonas pour son Tour. Nous on a quand même gagné trois étapes, le maillot blanc et un podium final, il faut être content. Vingegaard et son équipe étaient plus forts cette année », a lâché le patron de Tadej Pogaçar, rapporté par RMC .

« Je ne pouvais pas avoir une plus belle manière de perdre le Tour »

Dans des propos rapportés par L’Equipe , Tadej Pogaçar s’est d’ailleurs lui aussi incliné devant Jonas Vingegaard, expliquant : « Jumbo-Visma a fait un travail parfait sur ce Tour de France. Je leur tire mon chapeau. Et aujourd'hui (jeudi), le meilleur a gagné, Jonas Vingegaard était plus fort que moi. Je ne pouvais pas avoir une plus belle manière de perdre le Tour de France. J'ai tout donné, en pensant au classement général, et je pourrai quitter la course sans regrets ».

« Il faut souligner le travail réalisé par Wout van Aert »