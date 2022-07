Cyclisme

Tour de France : Pogacar déclare la guerre à Vingegaard

Alors que les coureurs s’apprêtent à entamer la dernière semaine du Tour de France, le suspense reste entier pour le vainqueur final. Jonas Vingegaard dispose d’une belle avance sur Tadej Pogacar au classement général, mais le leader de la Jumbo Visma a vu deux de ses coéquipiers abandonner la Grande Boucle dimanche. Une aubaine pour le Slovène, déterminé à aller chercher le maillot jaune.

Après 15 étapes, Jonas Vingegaard domine le classement général de cette édition 2022 du Tour de France, avec 2 minutes 22 d’avance sur Tadej Pogacar, mais la journée de dimanche laisse présager une dernière semaine mouvementée. En effet, Vingegaard a vu deux de ses coéquipiers se retirer avant les Pyrénées, à savoir Primoz Roglic qui n’a pas pris le départ de la 15e étape en raison d’une blessure au dos, et Steven Kruijswijk, victime d’une chute l’empêchant de reprendre la route. Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sont désormais à égalité en nombre d'équipiers, et le Slovène est bien décidé à rattraper son retard comme il l’a indiqué lors de cette journée de repos.

« Si je vois une opportunité pour attaquer, je le ferai »

« Je dois saisir chaque opportunité. Je dois essayer d’attaquer dans chaque montée , prévient Tadej Pogacar, dans des propos relayés par RMC . Je dois essayer d’aller le plus vite possible dans chaque montée pour reprendre du temps chaque jour. Ce sera dur mais c’est possible. Je donnerai tout pour n’avoir aucun regret. J’ai beaucoup de retard, nous verrons, cela dépend des jambes. Si je vois une opportunité pour attaquer, je le ferai , a ajouté ce lundi l’actuel deuxième du classement général face à la presse. Il y aura plusieurs occasions dans les prochains jours. Je peux attaquer en début d’étape, en fin d’étape. J’essaierai tout, les jours à venir seront difficiles. L’équipe Jumbo-Visma devra défendre son maillot jaune. Je devrai attaquer, c’est normal. Les étapes dans les Pyrénées seront difficiles, ce sera d’homme à homme. Je me donnerai à 100%. Je tenterai tout ce que je pourrai pour lui reprendre du temps. »

« Je n’abandonnerai pas. Je donnerai tout jusqu’au bout »

Pour autant, Tadej Pogacar refuse de se mettre la pression avant d’entamer l’ultime semaine de cette édition 2022 du Tour de France. « Ce ne sera pas la fin du monde si je ne porte pas le maillot jaune à Paris , relativise le leader de l’équipe UAE-Emirates J’ai déjà remporté le Tour de France deux fois. La deuxième place est un bon classement aussi, avec le maillot blanc. Mais pour l’instant je ne pense qu’au maillot jaune. Je n’abandonnerai pas. Je donnerai tout jusqu’au bout. »

« Ce sera une belle lutte avec Tadej »