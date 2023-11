Tour de France : Il fait une annonce inquiétante pour Evenepoel

Arnaud De Kanel

Après avoir marqué de son emprunte les routes du Giro et de la Vuelta, Remco Evenepoel tentera, sauf catastrophe, le Tour de France en 2024. Et pour sa première participation à la Grande Boucle, le Belge ne compte pas faire de la figuration puisqu'il ambitionne de remporter le général. Néanmoins, son patron émet des doutes sur son niveau par rapport à Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard...

L'année 2024 sera un moment charnière dans la carrière de Remco Evenepoel. A 23 ans, le Belge possède déjà un palmarès impressionnant. Vainqueur d'un Tour d'Espagne, champion du monde sur la course en ligne et en contre-la-montre, double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège... Evenepoel est un surdoué qui ne demande qu'à agrandir son palmarès. La prochaine étape, en 2024 donc, sera de découvrir le Tour de France tout en gardant des ambitions élevées. Face aux meilleurs coureurs du peloton, le coéquipier de Julian Alaphilippe veut remporter la Grande Boucle. Mais les doutes subsistent concernant son niveau en montagne.

«Je ne pense pas que l’on puisse s’attendre à ce qu’il se batte pour le podium»

Un Tour de France se gagne dans la montagne mais il se perd également sur ce terrain. Et on ne connait pas encore le véritable niveau de Remco Evenepoel dans ce secteur face aux cadors que sont Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ou encore Primoz Roglic. « Ce sera son premier Tour de France. Ok, il a déjà gagné la Vuelta, mais le Tour de France, c’est tout à fait différent. Je ne pense pas que l’on puisse s’attendre à ce qu’il se batte pour le podium. Il doit encore apprendre les ficelles du Tour. Gagner la Vuelta est une chose, mais il y a encore une grande différence avec le Tour. Surtout si ces trois gars (Vingegaard, Pogacar et Roglic, NdlR) sont en forme et qu’ils n’ont pas de pépin, Evenepoel ne pourra pas les concurrencer, à mon avis », confiait d'ailleurs Johan Bruyneel dans le podcast The Move , animé par un certain Lance Armstrong. Et il n'est pas le seul à douter du niveau d'Evenepoel...

«On a encore des doutes sur le niveau exact qu'il peut atteindre sur le Tour»