Tour de France

Tour de France - Alaphilippe : L’énorme tacle de Marion Rousse

Publié le 20 juillet à 19h35 par Thibault Morlain

Alors que les Français n’ont toujours pas remporté la moindre étape sur ce Tour de France, cela s’explique peut-être par l’absence de Julian Alaphilippe. Pas remis à 100% de ses blessures lors de Liège-Bastogne-Liège, le double champion du monde n’a pas été sélectionné par la Quick-Step Alpha Vinyl pour cette Grande Boucle. Une absence qui ne manque pas de faire réagir. D’ailleurs, Marion Rousse, consultant pour France Télévisions et compagne d’Alaphilippe, n’a pas manqué de pousser un coup de gueule.

Suite à sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe avait pour objectif de revenir en forme pour essayer d’être au départ du Tour de France à Copenhague. Le contre-la-montre était alors lancé pour le double champion du monde. Et quand on l’a vu prendre le départ du championnat de France, on pensait le voir sur la Grande Boucle. La Quick-Step Alpha Vinyl en a finalement décidé autrement. Estimant qu’Alaphilippe n’était pas à 100% pour prendre le départ, Patrick Lefevère, patron de la star française, a fait le choix de ne pas appeler son coureur.

Tour de France : Alaphilippe va faire son grand retour https://t.co/6k285j194z pic.twitter.com/0X3s7AkwDU — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

L’absence d’Alaphilippe sur le Tour fait parler

Forcément, cette absence de Julian Alaphilippe sur le Tour de France a fait énormément parler. C’était quasiment la meilleure chance française pour remporter une étape et sans lui, le compteur est à 0 pour les Tricolores. D’ailleurs, avant le départ du Tour, Christian Prudhomme n’avait pas manqué de pousser un coup à propos du choix de la Quick-Step Alpha Vinyl pour Alaphilippe. Il avait alors lâché : « Le plus important c’est évidemment sa santé, il n’y a aucun doute là-dessus. C’est lui qui compte et j’espère qu’il nous fera une très belle fin d’année et qu’il sera peut-être encore champion du monde. Mais ce qui me gêne un peu c’est que cela semble être contre sa volonté. Il a répété à moult reprises ces derniers jours qu’il avait très envie de faire le Tour et il ne sera pas au départ. Evidemment je le regrette et je crois qu’il le regrette encore plus que moi ».

« Si Patrick Lefévère nous écoute… »

D’ailleurs, ce mercredi, le patron du Tour de France en a remis une couche sur l’absence de Julian Alaphilippe. Invité de France Télévisions , Christian Prudhomme a ainsi interpellé Marion Rousse, compagne du double champion du monde, lâchant : « L’année prochaine, les deux premières étapes sont faites pour les puncheurs et on espère que le double champion du monde soit là ». A cela, elle a alors envoyé un énorme tacle à Patrick Lefévère, patron de la Quick-Step Alpha Vinyl et de Julian Alaphilippe : « Si Patrick Lefévère nous écoute, le message est passé … ». De quoi alors faire réagir tout le plateau qui y a vu là un message très appuyé de la part de Marion Rousse.

« Nous sommes heureux d'avoir Julian ici »