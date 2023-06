Cyclisme : Demare vers une autre équipe pour le Tour de France ?

Alexandre Higounet

Quelques jours après l’annonce de sa non-sélection pour le Tour de France, actant d’une certaine manière son départ de la Groupama-FDJ en fin de saison au terme de son contrat, l’hypothèse a été évoquée que le sprinter français rejoigne une autre équipe avant le départ de la Grande Boucle. Hypothèse plausible ? Analyse.

En fin de contrat avec la Groupama-FDJ, Arnaud Démare quittera à coup sûr la formation de Marc Madiot au terme de la saison. Non seulement, le boss a fait savoir à son sprinter qu’il ne lui proposerait pas de prolongation à la fin du mois de mai, mais sa non-sélection pour le Tour de France rend la séparation certaine et officielle, Démare l’ayant vécu de son côté comme une quasi-trahison. Le coureur a notamment déclaré à L’Equipe : « J'ai montré à Marc que j'étais en colère, je lui ai dit : 'Je suis écoeuré de ce que tu me fais après toutes ces belles années.' Balayer douze ans comme ça... »

Il faut que la Groupama-FDJ accepte de le libérer

Ces derniers jours, l’hypothèse qu’une autre équipe prenne position avant le Tour de France pour récupérer le sprinter picard dans son groupe pour juillet est doucement mais sûrement remontée à la surface. En théorie cela apparaît possible à partir du moment où la Groupama-FDJ accepte de libérer Démare de ses six derniers mois de contrat, ce qui pourrait tout à fait se produire compte tenu des états de service du sprinter picard chez Madiot. Pour service rendu, le boss de la Groupama-FDJ pourrait en effet accepter de laisser Arnaud Démare à disposition à six mois de son contrat, ce qui pourrait lui permettre de trouver une équipe pour disputer le Tour.

Si Madiot a annoncé si tôt la non-sélection de Démare…

Un autre élément permet de donner de la consistance à cette hypothèse. En effet, alors que l’on pouvait attendre que la Groupama-FDJ attende la fin du championnat de France pour livrer l’intégralité de la sélection pour le Tour de France, Marc Madiot a décidé de donner les cinq premiers noms très tôt, officialisant au passage la non-sélection d’Arnaud Démare. Si l’on peut bien sûr imaginer qu’il fallait rapidement trancher pour Pinot afin de diminuer la pression médiatique autour de son cas, Madiot a également acté très vite la non-sélection de Démare alors qu’il pouvait encore se laisser le temps. S’il l’a fait, il n’est pas non plus exclu d’imaginer qu’il s’agissait aussi d’offrir un maximum de temps à une équipe intéressée par Démare en vue du Tour pour monter le projet et réunir le budget. Si tel était le cas, cela confirmerait que la Groupama-FDJ pourrait le cas échéant le libérer de son contrat pour lui laisser l’opportunité de signer dès maintenant dans sa future équipe et ainsi disputer le Tour de France.