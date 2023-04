Alaphilippe : Nouveaux problèmes à venir au Tour de France ?

Thibault Morlain

Après une année 2022 cauchemardesque, Julian Alaphilippe avait à coeur de revenir très fort en 2023 avec de grosses ambitions. Le fait est que c'est loin d'être le cas jusqu'à présent. L'état physique du coureur de la Soudal Quick-Step suscite certaines interrogations et forcément, la question est de savoir dans quelle condition il arrivera au Tour de France. Un Alaphilippe amoindri serait une très mauvaise nouvelle pour les Français qui galèrent à remporter des étapes.

Encore une saison compliquée pour Julian Alaphilippe. Après 2022, 2023 n'a pas démarré de la meilleure des manières pour le double champion du monde. Le Français n'y arrive et forcément, cela inquiète à quelques mois du départ du Tour de France. A quoi faut-il alors s'attendre avec Alaphilippe ? Sa compagne, Marion Rousse, avait dernièrement fait une grande annonce à ce sujet, expliquant : « Il est déjà très axé sur le Tour de France, il a déjà planifié des reconnaissances d'étapes. Il est vraiment revanchard et il a une très grosse envie de bien faire, surtout qu'il a manqué le Tour l'an dernier ».

Cyclisme : Cette grande nouvelle pour Alaphilippe avant le Tour https://t.co/pIcAwXHGl7 pic.twitter.com/dpFBTrlbek — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

4 des 7 dernières victoires françaises pour Alaphilippe

Après avoir manqué le Tour de France en 2022, Julian Alaphilippe entend donc bien être là au départ de Bilbao cette année. Mais dans quelle condition ? Le coureur de la Soudal Quick-Step sera-t-il à 100% ? Il le faudra s'il veut espérer remporter des étapes. Ces dernières années, Alaphilippe est le Français qui brille le plus sur la Grande Boucle. Porteur du maillot jaune à plusieurs reprises, sur les 7 dernières victoires tricolores, 4 sont pour lui. En 2021, Julian Alaphilippe avait remporté la 1ère étape du Tour de France, en 2020, il s'était adjugé la 2ème et en 2019, il avait levé les bras à deux reprises lors de la 3ème et 13ème étape.

Les Français galèrent au Tour de France

Mais tandis que Julian Alaphilippe s'est montré à son aise sur les routes du Tour de France, les autres coureurs français ont été beaucoup plus en difficulté. L'an dernier, il aura fallu attendre la fin de la Grande Boucle pour ne pas terminer l'édition 2022 sans vainqueur tricolore. Et c'est Christophe Laporte qui avait sauvé la mise lors de la 19ème étape. Sinon, il faut remonter à 2020 pour retrouver un vainqueur français autre qu'Alaphilippe et c'était alors Nans Peters qui s'était imposé à Loudenvielle lors de la 5ème étape. Si on remonte une année plus tôt, en 2019, Thibaut Pinot avait lui remporté une étape mythique en l'emportant au sommet du Tourmalet.